US-Regierung muss Eingriffe in Erinnerungskultur rückgängig machen

Eine Bundesrichterin aus Boston hat die einstweilige Verfügung an die Aufsichtsbehörde der Nationalparks gerichtet, um sicherzustellen, dass alle im Namen des Dekrets entfernten Denkmäler wieder eingesetzt werden und Änderungen rückgängig gemacht werden.

Die US-Regierung muss ihre Eingriffe in die Erinnerungskultur in Nationalparks und an öffentlichen Plätzen vorerst wieder rückgängig machen. Dies entschied eine Bundesrichterin aus Boston, die die einstweilige Verfügung an die Aufsichtsbehörde der Nationalparks richtete.

Die Richterin hatte zum Ziel, die Geschichte der Nation mit einem Korrekturstift umzuschreiben, schrieb sie in ihrer Verfügung. Sie ordnete an, dass alle im Namen des Dekrets entfernten Denkmäler wieder einzusetzen und Änderungen rückgängig gemacht werden müssen. Die Richterin gab der Behörde eine Frist, bis zu der sie ihre Entscheidung umsetzen muss.

Die Entscheidung richtet sich gegen das Dekret des ehemaligen Präsidenten Trump, das die Überprüfung aller Gedenkstätten, -tafeln, Statuen und Ähnliches anordnete, um sicherzustellen, dass sie die Geschichte der USA in keinem schlechten Licht darstellen. Das Dekret wurde im März vergangenen Jahres erlassen und hatte den Titel 'Wiederherstellung von Wahrheit und Vernunft in der amerikanischen Geschichte'. Als Grund für das Dekret nannte Trump einen angeblich breit angelegten Versuch, die Geschichte des Landes als rassistisch und unterdrückerisch umzuschreiben.

Die Richterin argumentierte, dass die USA besonders zum 250. Jubiläum ihrer Unabhängigkeit die ganze Geschichte ihres Landes erzählen müssen, auch wenn sie unbestritten wahre Sachverhalte sind, die die US-Gesellschaft in einem schlechten Licht darstellen. Die Entscheidung der Richterin bedeutet, dass die USA ihre Eingriffe in die Erinnerungskultur vorerst wieder rückgängig machen müssen, bis ein Urteil in der Sache aussteht





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