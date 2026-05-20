Nach einer Anklage, die für die Details noch nicht bekannt ist, wurden Raúl Castro und der kubanische Staat für den Mord an Americans in 1996 angeklagt, wobei es auf internationale Lufträumen geriet. US-Präsident Trump spricht von Kuba als einem Schurkenstaat und strebt einen Regimewechsel in Kuba an. Trump sieht die Maßnahmen seiner Regierung als die Verringerung des US-Influßs auf dem amerikanischen Kontinent, während US-Außenminister Rubio Kubahilfen in Höhe von 100 Millionen Dollar anbietet. Das Vorgehen erinnert an den Vorwurf von Nicolas Maduro an Drogengeschäfte und ist als UNM-Charter vorgesehen, um Militärempfange gegen presidente Nicolás Maduro vorzunehmen.

US-Regierung klagt Kubas Ex-Präsidenten Raúl Castro wegen Mord es an Trump räumt Kritiker aus dem Weg – Thomas Massie verliert VorwahlDie USA haben den ehemaligen kubanischen Präsidenten Raúl Castro wegen Mord es angeklagt und lösen damit Druck auf die kommunistische Regierung in Havanna aus.

Die Vorwürfe könnten sich auf einen Vorfall aus dem Jahr 1996 beziehen, als kubanische Kampfjets zwei Flugzeuge der Exil-Organisation Brothers to the Rescue fielen. Dabei wurden alle vier Insassen getötet. Castro war damals Verteidigungsminister. Die kubanische Regierung verteidigte den Abschuss als legitime Reaktion auf das Eindringen in ihren Luftraum.

US-Präsident Donald Trump beschimpfte Kuba auf freiem Fuß, während US-Außenminister Marco Rubio Kubahilfen in Höhe von 100 Millionen Dollar ankündigte und Kuba für Mangel an Strom, Lebensmitteln und Treibstoff verantwortlich machte. Der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel warnte davor, dass ein US-Militäreinsatz ein Blutbad würde





BernerZeitung / 🏆 1. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Reisen USA Raúl Castro Mord Konflikt Krieg Trump Jordan Venezuela Marco Rubio Kubabereitschaft Usa-Regimentweg

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Überparteiliches Komitee für Spitalplan der Baselbieter RegierungEin Komitee mit Mitgliedern fast aller Baselbieter Parteien spricht sich für die Zweistandort-Strategie von Gesundheitsdirektor Thomi Jourdan (EVP) für das Kantonsspital Baselland (KSBL) aus. Es fordert eine rasche Umsetzung, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

Read more »

Sachsen-Anhalt: Ministerpräsident Sven Schulze schliesst AfD- und Linken-Minister in der Regierung ausSachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze schließt AfD- und Linken-Minister aus künftiger Regierung aus. Ziel bleibt Fortsetzung der Koalition mit CDU, SPD und FDP.

Read more »

Washingtonianus - Trump-Gebetstag westlich von der Grenze zu Regierung und KircheEinen neunstündigen Gebetstag am 4. Juli 2019 im Zentrum Washingtons schlosss Donald Trump als US-Präsident mit einem besinnlichen Moment. Am Gebetstag 'Rededicate 250' erinnerte der Präsident daran, dass die USA vor 250 Jahren im Rahmen der Unabhängigkeitserklärung gegründet wurde, um Gott zu dienen. Im Hintergrund scheine die Grenze zwischen Staat und Religion verschwimmen zu lassen.

Read more »

Washingtonianus - Trump-Gebetstag westlich von der Grenze zu Regierung und KircheEinen neunstündigen Gebetstag am 4. Juli 2019 im Zentrum Washingtons schlosss Donald Trump als US-Präsident mit einem besinnlichen Moment. Am Gebetstag 'Rededicate 250' erinnerte der Präsident daran, dass die USA vor 250 Jahren im Rahmen der Unabhängigkeitserklärung gegründet wurde, um Gott zu dienen. Im Hintergrund scheine die Grenze zwischen Staat und Religion verschwimmen zu lassen.

Read more »