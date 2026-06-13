US-Regierung genehmigt Paramount-Übernahme von Warner Bros.

Die US-Regierung hat die Übernahme von Warner Bros. durch Paramount ohne Auflagen genehmigt. Das Justizministerium sieht keine Wettbewerbsprobleme. Doch der Deal, der einen Medienriesen schafft, ist politisch umstritten und wird noch international geprüft.

Die amerikanische Regierung hat die Übernahme von Warner Bros. durch Paramount genehmigt. Dieser Mega-Deal könnte Hollywood nachhaltig verändern. Das Justizministerium prüfte den Fall und kam zu dem Schluss, dass der Zusammenschluss weder dem Wettbewerb noch den Verbrauchern schaden werde.

Die Freigabe erfolgte ohne Auflagen für die Bereiche TV, Streaming und Filmproduktion. Allerdings laufen noch weitere Wettbewerbsprüfungen in einigen US-Bundesstaaten sowie international, besonders in Europa. Hinter Paramount steht die Familie des Software-Milliardärs Larry Ellison. Ellison ist ein bekannter Unterstützer von Präsident Donald Trump.

Diese politische Verbindung sorgt für Kontroversen. Ursprünglich hatte sich Netflix im vergangenen Jahr mit Warner auf einen Kauf des Streaming- und Studiogeschäfts verständigt. Paramount setzte sich jedoch durch und bot mehr für den gesamten Konzern Warner Bros. Discovery, inklusive der Fernsehsender wie CNN.

Der Deal hat ein Volumen von rund 111 Milliarden Dollar. Kritiker, insbesondere Trump-Kritiker in den USA, befürchten, dass CNN unter Paramount die redaktionelle Unabhängigkeit verlieren könnte. Ähnliche Entwicklungen gab es bereits, als Medienhäuser von Milliardären übernommen wurden, die dem Präsidenten nahestehen. Trump hatte öfter betont, wie wichtig ihm ein Besitzerwechsel für den kritischen Nachrichtensender CNN sei.

Nach der Übernahme von Paramount durch die Ellison-Familie zeigte der CBS-Sender bereits eine wohlwollendere Berichterstattung gegenüber der Trump-Regierung. Bei der Sendung "60 Minuten" wurden einige Korrespondenten entlassen, die politischen Druck beklagten. David Ellison, der Sohn von Larry Ellison, führt Paramount. Er ist Filmproduzent und will mit der Übernahme an Gewicht in Hollywood gewinnen.

Paramount gehört bisher zu den kleineren Playern der Branche. Warner bringt starke Marken mit, wie das DC-Superhelden-Universum mit Superman und Batman, die Filmreihe "Harry Potter" und ein starkes Streaming-Geschäft via HBO. Durch den Zusammenschluss entsteht ein Medienriese mit enormen Inhalten und Vertriebsmöglichkeiten. Ob der Deal tatsächlich den Wettbewerb schwächt, wird die weitere Prüfung zeigen. Die internationalen Behörden, vor allem in Europa, könnten noch Auflagen machen





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