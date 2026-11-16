Eine neue Harvard-Studie offenbart, dass 400 US-Rechenzentren mehr Treibhausgase ausstoßen als ganz Dänemark. Strombedarf und fossile Abhängigkeit im Fokus.

Die CO2-Bilanz der digitalen Infrastruktur in den Vereinigten Staaten hat eine kritische Schwelle überschritten. Eine neue Untersuchung zeigt, dass die vierhundert größten Rechenzentren im Land innerhalb von zwölf Monaten mehr Treibhausgase emittierten als der gesamte europäische Staat Dänemark. Diese massive Belastung für das Klima wird auf einen extrem hohen Stromverbrauch zurückgeführt, der weitgehend aus fossilen Quellen gespeist wird.

Umfang der Emissionen und Stromverbrauch

Die Analyse der Harvard-Universität, geleitet von Professorin Francesca Dominici, betrachtet den Zeitraum zwischen Mai 2024 und April 2025. In diesem Fenster identifizierten die Forscher insgesamt 403 der größten Rechenzentren in den USA. Der elektrische Energiebedarf dieser Einrichtungen belief sich auf 82 Terawattstunden in einem einzigen Jahr. Diese Energiemenge wäre theoretisch ausreichend, um nahezu sieben Millionen private Haushalte in den Vereinigten Staaten ein ganzes Jahr lang mit Strom zu versorgen.

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Dabei zeigte sich, dass mehr als die Hälfte dieser 82 Terawattstunden aus fossilen Brennstoffen gewonnen wurde. Diese Abhängigkeit von Kohle, Öl und Gas gilt als Haupttreiber der globalen Erwärmung. Die Schätzung der entstehenden Treibhausgase liegt nach Angabe der Studienautoren zwei- bis dreimal so hoch wie in früheren Berechnungen. Dies unterstreicht die Dringlichkeit des Themas und weist auf massive Lücken in bisherigen Datenerhebungen hin.

Vergleich mit Dänemark und frühere Schätzungen

Um das Ausmaß der Emissionen greifbar zu machen, vergleicht die Studie die Zahlen mit dem gesamten Jahresausstoß eines kleinen europäischen Landes. Die resultierenden Werte entsprechen jenen, die ganz Dänemark verursacht. Professorin Francesca Dominici von der Harvard T.H. Chan School of Public Health betonte diese Parallele explizit. Sie leitete die Untersuchung und erklärte, dass die bisherigen Daten unter den aktuellen Umständen nicht mehr ausreichen, um die wahre ökologische Last zu erfassen.

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Die Diskrepanz zu früheren Studien ist erheblich. Während ältere Berichte oft von niedrigeren Zahlen ausgingen, legt die neue Methodik eine deutlich höhere Belastung nahe. Dies liegt unter anderem daran, dass das Wachstum der Rechenzentren schneller voranschritt als in alten Modellen angenommen. Die Zahlen spiegeln den Stand vor dem großen Boom der Künstlichen Intelligenz wider, was die zukünftige Entwicklung noch besorgniserregender macht.

Politische Reaktionen und Forderungen nach Erneuerbaren

In der Folge der Veröffentlichung eskalierte die Debatte auf internationaler Ebene. Auf der Weltklimakonferenz in Antalya wurde erneut die Forderung laut, Rechenzentren müssten verstärkt auf erneuerbare Energien umsteigen. Diese Position wird nicht nur von Umweltaktivisten, sondern auch von prominenten politischen Figuren unterstützt. Der ehemalige US-Vizepräsident Al Gore sprach sich öffentlich für diese Änderung aus und betonte die Notwendigkeit sauberer Energiequellen.

Al Gore zeigte sich jedoch differenzierter in seiner Einschätzung. Ihm bereiten die direkten Emissionen der Rechenzentren weniger Sorgen als andere Umweltkatastrophen. Stattdessen hegt er die Hoffnung, dass die fortschreitende Technologie auch innovative Wege finden werde, um den Klimawandel aktiv zu bekämpfen. Diese Ambivalenz zwischen aktueller Belastung und zukünftigem Potenzial prägt die aktuelle Diskussion über die Rolle von Datenzentren in der Energiewende.

Auswirkungen und Ausblick für die Zukunft

Die Studie wirft die Frage auf, wie sich die digitale Transformation auf das Klima auswirkt, wenn sie nicht nachhaltig begleitet wird. Der hohe Anteil fossiler Brennstoffe am Strommix der Rechenzentren ist ein Haupthindernis für Klimaziele. Die Forderung nach erneuerbaren Energien gewinnt daher an politischem Gewicht. Entscheidend wird sein, ob die Betreiber der 403 analysierten Zentren ihre Quellen schneller diversifizieren können.

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Da die Untersuchung den Zeitraum vor dem großen KI-Boom abdeckt, ist mit einer weiteren Verschärfung der Lage zu rechnen. Der exponentielle Bedarf an Rechenleistung durch KI-Modelle wird den Stromverbrauch wahrscheinlich noch weiter steigern. Ohne eine signifikante Anpassung der Energiequelle an den Standorten der Rechenzentren könnten die Emissionen in den kommenden Jahren weiter steigen. Die Ergebnisse der Harvard-Studie dienen nun als Warnsignal für die Politik und die Industrie, um gegenzusteuern.