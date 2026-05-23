US-Präsident Trump zufolge ist ein Rahmenabkommen in den Iran-Neg Verhandlungen "weitgehend" ausgehandelt. Trump drchtet neue "massiven" Schläge, wenn kein Abkommen erzielt wird.

Nach den neuesten Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump zufolge ist mittlerweile ein Rahmenabkommen in den Verhandlungen um ein Ende des Iran-Kriegs "weitgehend" ausgehandelt. Trump drohte wiederholt mit neuen, massiven Schlägen auf den Iran, falls keine akzeptable Vereinbarung mit der Islamischen Republik erzielt werde.

US-Präsident Donald Trump zufolge ist ein Rahmenabkommen in den Verhandlungen um ein Ende des Iran-Kriegs inzwischen "weitgehend" ausgehandelt. Dasdeal wird unter dem Vorbehalt einer endgültigen Fertigstellung durch die USA, des Irans und anderer Länder stehen.

Trump nannte als Bestandteil der Vereinbarung, dass die Strasse von Hormus geöffnet werde. Kurz zuvor habe er ein "sehr gutes" Gespräch zum Iran mit hochrangigen Vertretern Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate, Katars, Pakistans, der Türkei, Ägyptens, Jordaniens und Bahrains geführt. Unter anderem drohte er wiederholt mit neuen, massiven Schlägen auf den Iran, falls keine akzeptable Vereinbarung mit der Islamischen Republik erzielt werden würde.

Erst Anfang der Woche sagte er, er habe einen angeblich für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran abgesagt, da es ernsthafte Verhandlungen gebe





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