US-Präsident Trump lehnt Iran-Abkommen ab und droht mit Eskalation

Donald Trump schließt Verhandlungen mit dem Iran aus. Die US-Regierung setzt auf wirtschaftlichen Druck, während Washington und Teheran sich mit Drohungen und Blockaden konfrontiert sehen.

US-Präsident Donald Trump hat die Notwendigkeit einer diplomatischen Einigung mit dem Iran kategorisch abgelehnt und erklärt, dass Washington keine weiteren Vereinbarungen mit Teheran anstrebe. In einer öffentlichen Erklärung über den Onlinedienst Truth Social am Donnerstag betonte Trump, dass die Ära der Verhandlungen seit Langem vorbei sei. Er verwies dabei auf die strategische Überlegenheit der USA, die das iranische Geld sowie die Kontrolle über die Straße von Hormus in Händen hielten. Mit dieser Haltung signalisierte die US-Regierung eine harte Linie im anhaltenden Konflikt, der sich zunehmend von diplomatischen zu militärischen und wirtschaftlichen Auseinandersetzungen entwickelt hat.

Militärische Lage und Befürchtungen der Familien

Obwohl Präsident Trump die militärische Konfrontation für effektiv vorüber erklärt hatte, deuten aktuelle Entwicklungen auf einen langanhaltenden Einsatz hin. Während einer Bürgerversammlung am Montag, dem 9. November, trafen sich Kommandeure der US-Marine mit etwa 500 Familienangehörigen der auf dem Flugzeugträger USS George W. Bush diensttuenden Matrosen. Die führenden Offiziere rieten den Angehörigen explizit dazu, sich auf den schlimmsten Fall eines zwölfmonatigen Einsatzes vor der iranischen Küste einzustellen. Dieser Rat verdeutlicht die angespannte Sicherheitslage im Persischen Golf, die trotz der rhetorischen Entschärfung durch die Regierung besteht.

Also read Credit Suisse: Bund büsst Ex-Präsident Urs Rohner

Admiral Karl Thomas, Kommandeur des U.S. Fleet Forces Command, schilderte den Familien die extrem schwierigen Bedingungen, unter denen die Besatzung operiert. Er betonte, dass es sich nicht um eine klar definierte Aufgabe handele, sondern um einen komplexen Abwehrkampf. Der Iran verfüge über eine große Anzahl von Drohnen und habe gelernt, wie man Kriegsschiffe mit massiven Angriffswellen überhäuft, was eine enorme Abwehrleistung erfordere. Thomas fügte hinzu, dass es Zeit brauche, bis eine maritime Blockade spürbare Wirkung auf das iranische Regime entfalte, was die Unsicherheit für die eingesetzten Soldaten weiter erhöht.

Drohungen aus Teheran und Sicherheitsmaßnahmen

Die Spannungen zwischen den beiden Nationen haben sich durch direkte Drohungen aus der iranischen Führungsspitze weiter zugespitzt. Mohsen Resai, Generalsekretär des iranischen Sicherheitsrats, warnte die USA auf der Plattform X vor den Konsequenzen neuer Angriffe. Er erklärte, jeder Militärstützpunkt, der an einer Aggression gegen die Islamische Republik beteiligt sei, sei ein legitimes Ziel für tödliche Gegenangriffe. Dieser Warnschrei reiche von Westasien bis nach Europa, womit er implizierte, dass keine geografische Entfernung oder diplomatische Immunität mehr vor Angriffen schütze.

Advertisement

Als direkte Reaktion auf diese eskalierende rhetoric haben sich hohe US-Regierungsvertreter in Sicherheit gebracht. US-Finanzminister Scott Bessent hat sein Wohnhaus in der Region Washington aus Sicherheitsgründen verlassen und auf einen Militärstützpunkt umgezogen. Offizielle Bestätigungen liegen für den Mittwoch vor, wobei Medienberichte bereits zuvor über den Umzug informierten. Als Begründung für die drastische Maßnahme wurde die Verschärfung der Sicherheitslage genannt, da die Veröffentlichung eines Fotos im Internet die exakte Lokalisierung seines Hauses ermöglicht hatte. Bessent gilt als dritter hochrangiger Vertreter der Regierung nach Außenminister Marco Rubio und Verteidigungsminister Pete Hegseth, der einen ähnlichen Schritt vollzog.

Wirtschaftskrieg und diplomatische Forderungen

Scott Bessent steht im Zentrum des wirtschaftlichen Drucks gegen Teheran und ist maßgeblich für die Einführung und Durchsetzung der Sanktionen verantwortlich. Seit Beginn des Konflikts führt er eine Kampagne zur wirtschaftlichen Lähmung des Iran an. Im August kündigte er eine Strategie des wirtschaftlichen Erstickens durch eine Serie von neuen Sanktionen an. Das US-Finanzministerium ist zudem für das Einfrieren iranischer Vermögenswerte in den USA zuständig. Trotz der persönlichen Bedrohung erklärte ein Sprecher des Ministeriums, dass sich Bessent nicht von den Drohungen einschüchtern lassen werde und entschlossen bleibe, die Wirtschaftsmassnahmen erfolgreich abzuschließen.

Politische Bedingungen für eine Einigung

Parallel zu den militärischen und wirtschaftlichen Maßnahmen sucht auch die iranische Politik nach Wegen aus der Isolation. Mohammed Bagher Ghalibaf, Parlamentspräsident des Iran, erklärte gegenüber dem Sender Al Jazeera, sein Land sei entschlossen, den Zustand zwischen Krieg und Frieden zu überwinden. Dies geschehe jedoch nicht unbedingt durch direkte Verhandlungen, sondern durch nachhaltige Abschreckung. Ghalibaf wies darauf hin, dass eine Einigung mit Washington möglich sei, der Ball jedoch bei den USA liege. Er verwies erneut auf sieben Bedingungen, die die US-Regierung erfüllen müsste, damit der Iran die Straße von Hormus öffnet und in Gespräche einsteigt.

Zu den geforderten Schritten Teherans zählen unter anderem das Ende aller Kampfhandlungen gegen den Iran und dessen Verbündete, darunter die Hisbollah im Libanon. Zudem sollen die Seeblockade gegen iranische Häfen und Schiffe beendet, Sanktionen sowie das Verbot von Ölexporten aufgehoben und eingefrorene Vermögenswerte freigegeben werden. Auch Reparationen für erlittene Kriegsschäden werden gefordert. Experten halten es als unwahrscheinlich, dass die US-Regierung diese weitreichenden Forderungen vorab erfüllen wird, was die Aussichten auf eine kurzfristige diplomatische Lösung weiterhin als gering erscheinen lässt.