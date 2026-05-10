US-Präsident Trump hält Iran-Antwort für 'vollständig inakzeptabel', droht weitere Drohungen

US-Präsident Donald Trump hält die jüngste Antwort des Irans auf den US-Vorschlag zur Beendigung des Krieges für 'vollständig inakzeptabel' und droht weitere Drohungen gegen die Islamische Republik. Trump sprach auch weitere Drohungen gegen die Islamische Republik aus. In Teheran zeigte man sich davon erneut unbeeindruckt.

Bei den Verhandlungen für eine diplomatische Lösung des Iran-Krieg s ist weiter kein Durchbruch in Sicht. US-Präsident Donald Trump hält die jüngste Antwort des Irans auf den US-Vorschlag zur Beendigung des Krieges für 'vollständig inakzeptabel'.

US-Präsident Donald Trump spricht zu Reportern, bevor er auf dem Südrasen des Weißen Hauses zur Marine One geht. Er sprach auch weitere Drohungen gegen die Islamische Republik aus. In Teheran zeigte man sich davon erneut unbeeindruckt.

'Ich habe gerade die Antwort der sogenannten 'Vertreter' des Irans gelesen. Das gefällt mir nicht – VÖLLIG INAKZEPTABEL', schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Weitere Details zu dem Vorschlag oder nächsten Schritten gab es nicht. Bereits Stunden zuvor hatte Trump in einem anderen Beitrag Teheran gedroht.

'Die werden nicht mehr lange lachen! ', hiess es. Im Iran zitierte die den Revolutionsgarden nahe stehende Nachrichtenagentur Tasnim eine informierte Quelle, derzufolge Trumps Reaktion keinerlei Bedeutung habe. Niemand im Iran verfasse Vorschläge, um Trump zu gefallen, hiess es.

Das Verhandlungsteam solle nur Vorschläge ausarbeiten, die im Interesse des iranischen Volkes seien. Am Sonntag hatte der Iran eine Antwort auf den US-Vorschlag zur Beendigung des Krieges an den Vermittler Pakistan weitergegeben. Der Staatssender Irib berichtete, der vom Iran vorgeschlagene Text konzentriere sich auf die Beendigung der Kampfhandlungen an allen Fronten, insbesondere im Libanon, sowie auf die Gewährleistung der Sicherheit der Schifffahrt





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