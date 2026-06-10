US-Präsident Trump droht erneut mit Militärschlag gegen Iran, während Iran Drohungen zurückwirft

US-Präsident Donald Trump hat erneut einen Militärschlag gegen den Iran angekündigt, nachdem Teheran Drohungen zurückwirft. Beide Seiten drohen mit Angriffen und warnen vor einem Krieg.

Trotz Waffenruhe hat US-Präsident Donald Trump einen erneuten Militärschlag gegen den Iran angekündigt. Der US-Präsident sagte, dass Teheran bei einem Deal nicht vorwärts mache. Das US-Militär bombardierte im Iran Flugabwehranlagen, Bodenkontrollstationen und Radaranlagen im Bereich der Strasse von Hormus.

Am Dienstagabend hatte Trump den Iran für den Abschuss verantwortlich gemacht und Vergeltung angekündigt. Teheran griff daraufhin laut iranischen Medien US-Stützpunkte in der Golfregion und in Jordanien an, unter anderem mit ballistischen Raketen. Mit Blick auf die Bemühungen um eine diplomatische Beilegung des Iran-Kriegs sagte Trump nun, man werde sehen, was aus 'dem Deal' werde.

'Wir waren sehr kurz vor einem Deal, aber sie halten uns immer wieder hin. ', mahnte Trump. Sie sollten die Vereinbarung unterzeichnen, mahnte Trump.

'Es ist ein guter Deal'. Das US-Zentralkommando (CENTCOM) hat neue Militärschläge gegen den Iran bestätigt. Die Angriffe auf 'mehrere Ziele' seien auf Anweisung Trumps erfolgt – als Reaktion auf 'Irans ungerechtfertigte und anhaltende Aggression', hiess es in einer Erklärung. Aus dem Iran kommen trotzige Reaktionen auf die US-Drohungen.

Laut einem Bericht aus Teheran betonen iranische Streitkräfte und Revolutionsgarden ihre absolute Bereitschaft für einen möglichen Angriff in der kommenden Nacht. Man verfüge über die nötigen Mittel, um das Land zu verteidigen – die Streitkräfte befänden sich in vollständiger Alarmbereitschaft. Die US-Botschaft in Bagdad hat eine Sicherheitswarnung herausgegeben. Amerikanische Staatsbürger werden aufgefordert, in erhöhter Alarmbereitschaft zu bleiben und die lokalen Irak steht bereits auf der höchsten US-Reisewarnstufe.

Washington rät seinen Bürgern, das Land 'aus keinem Grund' zu betreten – und fordert jene, die sich bereits dort aufhalten, zur sofortigen Ausreise auf. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat ebenfalls Drohungen gegen den Iran ausgesprochen. Die Angriffe dürften 'heute Nacht' heftig ausfallen – möglicherweise aber auch erst in der darauffolgenden Nacht. Dabei könnten weitere Ziele ins Visier genommen werden.

Konkretere Angaben verweigerte Hegseth auf Nachfrage. Angesichts der bestehenden Waffenruhe betonte der Minister, es gehe nicht darum, den Krieg neu zu entfachen. Vielmehr wolle man mit den Schlägen die Bedingungen für eine Vereinbarung festlegen





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Trump Militärschlag Waffenruhe Drohungen Krieg

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

US-Präsident Trump bei NBA-Finals in New York ausgepfiffenWährend des dritten Finalspiels zwischen den New York Knicks und den San Antonio Spurs wurde US-Präsident Donald Trump, ein bekennender Knicks-Fan, auf den Videoleinwänden in der Arena gezeigt und von den Zuschauern ausgepfiffen. Trump war als erster amtierender Präsident zu einem NBA-Finalspiel geladen worden.

Read more »

Trump und die WM: Der US-Präsident sucht die Nähe zum SportDonald Trumps Rolle an der Fussball-WM

Read more »

Netanjahu könnte Israel auf einen eigenständigen Militärschlag gegen den Iran einlassenIsraelischer Ministerpräsident Benjamin Netanjahu könnte sich auf einen eigenständigen Militärschlag gegen den Iran einlassen, ohne Unterstützung der USA. Die israelische Besatzungsmacht hat im Libanon weiterhin Land annektiert, was zu einer massiven Vertreibung von mehr als 2 Millionen Bürger geführt hat.

Read more »

Nach gegenseitigen Angriffen: Trump droht dem Iran erneutNach gegenseitigen Angriffen hat US-Präsident Donald Trump dem Iran erneut gedroht.

Read more »