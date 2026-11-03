Donald Trump kündigt neue Militärschläge gegen den Iran an. Die Lage im Nahen Osten eskaliert weiter, während sich die USA auf die Kongresswahlen vorbereiten. Internationale Spannungen nehmen zu.

Die diplomatischen Anstrengungen zur Beendigung des seit dem 28. Februar 2026 andauernden Konflikts zwischen den USA, Israel und dem Iran stehen kurz vor einer weiteren Zuspitzung. US-Präsident Donald Trump hat am Sonntag bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Iowa öffentlich bekräftigt, dass die USA ihre Militäroperationen gegen den Iran wiederaufnehmen werden. Er begründete diese Absicht damit, dass er bisher aus menschlichen Gründen "nett" gewesen sei, um Leben zu retten, nun aber "irgendwann einen harten Schlag" versetzen müsse. Diese Ankündigung erfolgte nur zwei Tage vor den entscheidenden Zwischenwahlen im Kongress und markiert eine signifikante Eskalation der Rhetorik in einer bereits angespannten geopolitischen Lage.

Eskalation vor dem Hintergrund der US-Interessen

Die militärische Drohung von Donald Trump ist eng mit der inneramerikanischen Politik verwoben. Vizepräsident JD Vance hatte am Montag erklärt, er habe mit Trump über die Gespräche mit dem Iran gesprochen und sei "recht zuversichtlich", was die Aussichten auf eine Verhandlungslösung angehe. Dennoch bestätigten israelische und US-Regierungsbeamte dem Nachrichtenportal "Axios", dass Donald Trump und Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu in einem Telefonat über mögliche neue Angriffe beratschlagt hätten. Am Samstag hatte Trump bereits angegeben, es gebe noch ein bis zwei mögliche Angriffsziele, darunter einen mutmasslichen Atomkomplex südlich von Teheran, die sich die USA "kümmern" müssten. Die unpopuläre Kriegsführung und ihre Auswirkungen auf die Benzinpreise gelten als politischer Schwachpunkt der Republikaner, die ihre Mehrheiten im Kongress verteidigen müssen.

Also read Jana Pallaske: Wer ist ihr verstorbener Freund?

Militärische Operationen im Persischen Golf

Parallel zu den rhetorischen Drohungen finden bereits konkrete militärische Aktionen statt. Ein Regierungsvertreter der USA teilte der Nachrichtenagentur AP mit, dass Angriffe auf mehrere iranische Ziele in der Strasse von Hormus geflogen wurden. Diese Einheiten seien ins Visier genommen worden, weil sie Boden-Luft-Raketen gegen US-Einrichtungen eingesetzt hätten. Im iranischen Staatsfernsehen wurde von Explosionen auf der Insel Keschm berichtet. Die Angriffe schienen zunächst begrenzt zu sein und deuteten nicht auf eine vollständige Wiederaufnahme der Kampfhandlungen hin, fanden aber am Vorabend der wichtigen Zwischenwahlen in den USA statt. Zudem ist im Persischen Golf ein weiterer Tanker angegriffen worden. Die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) teilte mit, dass das Schiff rund 133 Kilometer östlich der saudi-arabischen Küstenstadt Ras al Khafji von zwei "unbekannten Geschossen" getroffen wurde, wobei keine Verletzten gemeldet wurden.

Inneriranische Repression und Justizvollstreckungen

Während die internationale militärische Spannung steigt, verschärft die iranische Führung ihre interne Unterdrückung. Im Iran sind zwei Männer hingerichtet worden, die nach Justizangaben wegen einer Beteiligung an der Tötung von vier Polizisten bei den regierungskritischen Protesten zum Jahreswechsel verurteilt worden waren. Sie seien am Dienstag gehängt worden, teilte die Justiz auf ihrer Website Misan Online mit. Der iranische Staat erklärte, die beiden nun Hingerichteten gehörten zu den "Haupttätern des Verbrechens" im Januar im zentraliranischen Isfahan und hätten sich gegen die nationale Sicherheit gerichtet. Ihre Taten hätten sie bewaffnet am Tatort begangen, woraufhin das Oberste Gericht die Urteile aus der unteren Instanz bestätigt habe. Anfang Oktober waren im Zusammenhang mit demselben Vorfall bereits zwei Männer hingerichtet worden.

Advertisement

Historischer Kontext der Proteste und humanitäre Folgen

Die Grundlage für diese brutalen Justizmassnahmen liegt in den Massenprotesten, die Ende Dezember aufgrund der schlechten Wirtschaftslage im Iran begannen und sich zu Angriffen gegen die Führung in Teheran erweiterten. Am 8. und 9. Januar erreichten diese Unruhen ihren Höhepunkt. Teheran erklärte daraufhin, dass es mehr als 3000 Tote gegeben habe und führte die Gewalt auf von den USA und Israel gesteuerte "Terrorakte" zurück. Menschenrechtsorganisationen im Ausland widersprachen dieser Darstellung und sprachen von einer staatlichen Niederschlagung der Proteste mit tausenden Toten. Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar wurden in der Strasse von Hormus und der weiteren Golfregion immer wieder Schiffe angegriffen, wobei der Iran seine Attacken auf Schiffe insbesondere entlang einer südlichen Route intensiviert hat. Das US-Militär schützt auf dieser Südroute seit Monaten kommerzielle Frachter mit fast kontinuierlicher Luftunterstützung.

Regionale destabilisierung und diplomatische Stagnation

Die Auswirkungen des Konflikts reichen weit über den direkten Kampf zwischen den USA, Israel und dem Iran hinaus. Während des Nato-Gipfels am 7. Juli erklärte Donald Trump, die Waffenruhe sei vorbei. Seither fliegen die USA wieder täglich Angriffe gegen den Iran, während der Iran sich mit Raketenangriffen auf seine Nachbarn wehrt. In über einem Dutzend Ländern im Nahen Osten kommt es daraufhin zu Kampfhandlungen, die meist durch Drohnen- und Raketenbeschuss aus dem Iran verursacht werden. Auch die Sicherheit der internationalen Schifffahrt ist massiv beeinträchtigt. Ein katarischer Tanker war erst am Freitag im Persischen Golf attackiert worden, wie die staatliche Nachrichtenagentur QNA berichtete. Zudem ist ein seit zwei Jahren in der Gewalt der Huthi-Rebellen im Jemen befindlicher UN-Mitarbeiter nach offiziellen Angaben tot. Die diplomatischen Bemühungen um eine Verhandlungslösung zur Beendigung des Iran-Kriegs liefen laut Trump zwar "gut", doch die wiederholten Militärschläge und Hinrichtungen deuten auf eine weiterhin instabile und gewalttätige Situation hin.