US-Präsident Donald Trump wird bei den NBA-Finals in New York ausgepfiffen

US-Präsident Donald Trump, ein erklärter Anhänger der New York Knicks, wurde bei den NBA-Finals in seiner Heimatstadt New York von den Zuschauern ausgepfiffen, als die Bildschirme kurzzeitig sein Gesicht zeigten. Der 79-jährige Trump war zu den Finals in New York eingeladen worden, nachdem er von Teambesitzer James Dolan persönlich eingeladen worden war.

US-Präsident Donald Trump , ein erklärter Anhänger der New York Knicks , wurde bei den NBA-Finals in seiner Heimatstadt New York von den Zuschauern ausgepfiffen, als die Bildschirme kurzzeitig sein Gesicht zeigten.

Der 79-jährige Trump war zu den Finals in New York eingeladen worden, nachdem er von Teambesitzer James Dolan persönlich eingeladen worden war. Trump ist der erste amtierende US-Präsident, der zu einem NBA-Finalspiel kommt. Die Knicks haben die ersten beiden Finalspiele um die Meisterschaft in der nordamerikanischen Basketball-Liga in San Antonio gewonnen. Die Zuschauer in der Arena reagierten auf Trumps Erscheinen mit Buhrufen und Pfiffen, als die Bildschirme kurzzeitig sein Gesicht zeigten, während er zur Nationalhymne salutierte. Die Knicks stehen im dritten Finalspiel gegen die San Antonio Spurs





tagesanzeiger / 🏆 2. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

US-Präsident Donald Trump New York Knicks NBA-Finals San Antonio Spurs

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Roboter-Hunde patrouillieren während WM in Dallas und New YorkAuf den Sozialen Medien geht die Angst um, die Roboterhunde von Hyundai und Boston Dynamics setzen Software zur Gesichtserkennung ein. Die Fifa dementiert.

Read more »

Trump bei NBA-Finals: Pfiffe und Buhrufe im Madison Square GardenUS-Präsident Donald Trump kommt aus New York und ist erklärter Anhänger der Knicks. Als die Kameras bei den NBA-Finals sein Gesicht zeigen, fällt die Reaktion der Zuschauer alles andere als herzlich aus.

Read more »

US-Präsident Trump bei NBA-Finals in New York ausgepfiffenWährend des dritten Finalspiels zwischen den New York Knicks und den San Antonio Spurs wurde US-Präsident Donald Trump, ein bekennender Knicks-Fan, auf den Videoleinwänden in der Arena gezeigt und von den Zuschauern ausgepfiffen. Trump war als erster amtierender Präsident zu einem NBA-Finalspiel geladen worden.

Read more »

Trump bei NBA-Finals in New York ausgepfiffenWährend des dritten Finalspiels zwischen den New York Knicks und den San Antonio Spurs wurde US-Präsident Donald Trump im Madison Square Garden von den Zuschauern ausgebuht. Obwohl er sich als begeisterter Knicks-Fan outete und von Teambesitzer James Dolan eingeladen wurde, reagierte das Publikum deutlich ablehnend auf seinen Auftritt.

Read more »