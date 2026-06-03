US-Präsident Donald Trump hat sich zu einem Treffen mit dem iranischen Staatsoberhaupt Modschtaba Chamenei bereit erklärt. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat die Einrichtung eines umstrittenen Entschädigungsfonds für angebliche Justizopfer verworfen. US-Präsident Donald Trump will zum Nachholtermin des wegen Schüssen abgebrochenen Gala-Dinners der US-Hauptstadtpresse kommen.

US-Präsident Donald Trump hat sich zu einem Treffen mit dem iranischen Staatsoberhaupt Modschtaba Chamenei bereit erklärt. Trump sagte in einem Interview, dass er jeden treffen würde, und dass es wahrscheinlich zu einem Aufeinandertreffen kommen würde.

Chamenei spielt in der iranischen Führung nach wie vor eine entscheidende Rolle, sagte Trump. Bisher scheine die US-Seite mit ihm auszukommen, aber der Gesundheitszustand von Chamenei ist umstritten. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat die Einrichtung eines umstrittenen Entschädigungsfonds für angebliche Justizopfer verworfen. Der amtierende Justizminister Todd Blanche sagte, dass der Fonds nicht weiterverfolgt würde.

Trump war wegen des Entschädigungsfonds innerhalb seiner eigenen Partei scharf kritisiert worden. Kritiker sprachen von Schmiergeld für Trump-Getreue und von Korruption. US-Präsident Donald Trump will zum Nachholtermin des wegen Schüssen abgebrochenen Gala-Dinners der US-Hauptstadtpresse kommen. Er hat zugesagt, am 24.

Juli dort eine Rede zu halten. Der Fonds war das Ergebnis eines bemerkenswerten Vergleichs gewesen: Der Staatschef hatte im Januar als Privatperson gegen den Staat geklagt und eine Milliardenentschädigung gefordert. Der National Nachrichtendienst wird von William J. Pulte kommissarisch geleitet, der Direktor der Federal Housing Finance Agency (FHFA) und Vorsitzender von Fannie Mae sowie Freddie Mac ist





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