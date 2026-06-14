US-Präsident Donald Trump feiert 80. Geburtstag mit umstrittenem UFC-Kampfsportevent vor dem Weissen Haus

US-Präsident Donald Trump wird heute, an seinem 80. Geburtstag , ein umstrittenes Kampfsport spektakel der Ultimate Fighting Championship ( UFC ) auf dem Südrasen des Weissen Hauses verfolgen. Das Event, das ab 20.00 Uhr Ortszeit (2.00 Uhr MESZ am Montag) beginnt, hat bereits im Vorfeld für erhebliche Kontroversen gesorgt.

Kritiker versuchten vergeblich, die Veranstaltung mit einer Klage zu stoppen, und werfen Trump vor, zusammen mit UFC-Boss Dana White ein privates, gewinnorientiertes Sportevent mit umfangreichen Werbe- und Branding-Möglichkeiten zu inszenieren. Zudem wurde bekannt, dass Trump Ende März Aktien des UFC-Mutterkonzerns TKO im Wert von bis zu 50.000 US-Dollar erwarb, was den Vorwurf eines Interessenkonflikts verstärkt. Das Event wird zudem über den Streamingdienst Paramount+ übertragen, was Gegner als Versuch werten, dem Anbieter neue Abonnenten zu verschaffen.

Die achteckige, käfigartige Arena auf dem Gelände des Weissen Hauses, die von einer riesigen Kuppel namens "The Claw" überspannt wird, bietet Platz für über 4.000 Zuschauer. Im nahegelegenen Ellipse-Park findet zudem ein Fan-Fest statt, für das mehr als 120.000 Besucher erwartet werden. Die Strassen rund um das Weisse Haus sind aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen grossflächig gesperrt. Schon am Samstag begannen die Feierlichkeiten, und Fans in UFC-Shirts waren in Washington unterwegs.

Der 18-jährige Jordan aus Virginia bezeichnet die Location als "etwas seltsam" und meint, der beste Ort für blutige Kämpfe sei das Weisse Haus sicherlich nicht, aber er freue sich dennoch auf die Kämpfe. Die Bewegung "No Kings", die bereits im Vorjahr Massendemonstrationen gegen Trump organisierte, ruft erneut zu Protesten auf. Statt klassischer Strassendemonstrationen sind sogenannte Watch Parties geplant, bei denen Menschen in privaten Wohnzimmern, Gemeinschaftszentren oder Geschäften das Event verfolgen und damit ihren Widerstand ausdrücken wollen.

Die Organisatoren kritisieren, Trump versuche, das Land mit dem UFC-Käfigkampf-Spektakel abzulenken. Diese Kritik steht in einer Reihe von Vorwürfen, die bereits im vergangenen Jahr laut wurden, als Trump an seinem 79. Geburtstag eine Militärparade mit schweren Panzern, Fallschirmspringern und Helikoptern vor dem Weissen Hauses inszenierte - offiziell zum 250. Gründungsjubiläum des US-Heeres, von vielen aber als persönliche Selbstdarstellung kritisiert.

UFC-Kämpfe, bei denen Techniken aus MMA, Ringen, Kickboxen, Karate und Jiu-Jitsu zum Einsatz kommen, sind oft brutal und können zu blutigen Verletzungen führen. Während die Sportart in den frühen 2000er-Jahren als Schmuddelsport galt und sogar ein TV-Verbot erlassen wurde, ist sie heute in den USA - vor allem unter Männern - massentauglich. Trump gilt als Fan des Kampfsports und als Freund von UFC-Boss Dana White, der ihn schon oft als Zuschauer begleitete





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