US-Präsident Donald Trump bezieht Vorwürfe gegen Irans Führung vor

US-Präsident Donald Trump hat vorwerfen, dass die Führung in Teheran nicht an Zusagen gehalten hat, nachdem er und sein Team für nationale Sicherheit bereits mehrfach versuchten, diplomatische Arbeit aufzunehmen. Trump betonte, dass der aktuelle Vorschlag der Regierung in Teheran extrem schwach sei, was seine Zustimmung zur Fortsetzung der Waffenruhe getroffen habe.

Die seit fast fünf Wochen dauern Waffenruhe mit dem Iran hängt nach Einschätzung von US- Präsident Donald Trump nur noch am seidenen Faden. Grund dafür sei der "dämliche Vorschlag" aus Teheran zur Beendigung des Krieges, sagte er in Washington.

"Sie ist so schwach wie nie, nachdem ich diesen Mist gelesen habe. " Trump sagte, die Feuerpause liege quasi auf der Intensivstation, wo ein Arzt hereinkomme und sage: "Sir, Ihr Angehöriger hat eine Überlebenschance von etwa einem Prozent. " Dennoch glaubt er weiterhin, dass eine diplomatische Lösung noch möglich sei, sagte er auf Nachfrage eines Journalisten. Iran fordert Reparationen und Ende der Sanktione





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