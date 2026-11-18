Ein US-Bundesgericht hat einen Pastor aus Florida in allen Anklagepunkten wegen der Verschwörung zur Ermordung von Präsident Ariel Henry in Miami schuldig gesprochen. Er droht lebenslange Haftstrafe im Zusammenhang mit dem Attentat auf Haiti.

Ein Bundesgericht in Miami hat einen Pastor aus Florida in allen elf Anklagepunkten schuldig gesprochen. Die Verurteilung betrifft die Beteiligung an einem detaillierten Plan zur Ermordung des haitianischen Präsidenten. Die Anklagebehörde hatte nachgewiesen, dass der Angeklagte aktiv an der Organisation und Finanzierung dieses gewaltsamen Staatsstreichs beteiligt war. Die Gerichtsverhandlung dauerte nahezu acht Wochen lang an, ehe am Mittwoch Ortszeit das Urteil verkündet wurde.

Zentrale Rolle bei Planung und Finanzierung

Laut Angaben der Staatsanwaltschaft spielte Südflorida eine entscheidende strategische Rolle bei der Konzeption und wirtschaftlichen Absicherung des Komplotts. Der Pastor soll selbst die Präsidentschaft anstreben und seinen Weg ins höchste Staatsamt durch die Beseitigung des derzeitigen Amtsinhabers ebnen wollen. Er beschaffte nicht nur die notwendigen Finanzmittel, sondern organisierte auch Reisen und Unterkünfte für die in Haiti eingesetzten Auftragsmörder. Diese logistische Unterstützung war unverzichtbar für die Durchführung des Attentatsplans.

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Die Staatsanwaltschaft betonte, dass das erklärte Ziel der Verschwörer darin bestand, den aktuellen Staatsoberhaupt zu stürzen. Gleichzeitig sollte ein von den Verschwörern persönlich ausgewählter Nachfolger auf den Thron gehoben werden. Der Angeklagte soll dabei sowohl die operative Planung als auch die finanzielle Absicherung koordiniert haben. Seine Handlungen gelten als direkter Auslöser für die gesamte Verschwörung.

Angriff auf den politischen Machthaber

Ziel der Verschwörung war die Tötung des haitianischen Präsidenten, der am 7. Juli 2021 bei einem nächtlichen Überfall auf seinen Wohnsitz ermordet worden war. Der Angeklagte bestritt während des Prozesses vehement, von konkreten Mordplänen gewusst zu haben. Er räumte zwar Kontakte zu Personen ein, die den Präsidenten ablösen wollten, bestritt jedoch jegliche Verantwortung für die gewaltsame Umsetzung. Die Beweisführung des Gerichts widerlegte diese Verteidigungslinie schließlich eindeutig.

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Laut Anklage wurden rund zwei Dutzend ausländische Söldner angeworben, um die Tat auszuführen. Die Anwesenheit dieser ausländischen Akteure unterstreicht die internationale Dimension des Verbrechens. Der Pastor wird vorgeworfen, diese Söldner rekrutiert und beaufsichtigt zu haben. Seine Aussage, er habe keine Kenntnis von den tödlichen Absichten gehabt, konnte sich im Angesicht der logistischen Beweise nicht durchsetzen.

Schwere Konsequenzen und juristischer Kontext

Dem verurteilten Pastor droht eine lebenslange Freiheitsstrafe. Die Schwere der Strafe spiegelt die Brisanz des Falls wider, da es sich um einen Angriff auf die demokratische Ordnung eines Nachbarlandes der USA handelt. Insgesamt haben US-Behörden mehr als 40 Menschen wegen Verbrechen im Zusammenhang mit dem Attentat angeklagt. Die Ermittlungen deckten ein komplexes Netzwerk aus Auftraggebern, Logistikern und Ausführenden auf.

Zwölf der angeklagten Personen wurden bislang bereits verurteilt. Unter den Verurteilten befinden sich fünf Männer, die zu lebenslanger Haft verurteilt wurden. Diese hohen Strafen signalisieren die Null-Toleranz-Politik der US-Justiz gegenüber solchen grenzüberschreitenden Gewaltverbrechen. Die rechtliche Verfolgung zieht sich über mehrere Staaten hinweg und erfordert intensive internationale Zusammenarbeit.

Politische Situation in Haiti nach dem Attentat

Haiti hat seit der Ermordung des Präsidenten keinen regulären Staatsoberhaupt mehr. Das Land befindet sich in einer politischen Vakanz, die zu erheblicher Instabilität geführt hat. Die Wahl eines neuen Staatsoberhauptes ist für das kommende Jahr vorgesehen. Bis dahin bleibt die politische Lage im karibischen Staat hochgradig unsicher und von Gewalt geprägt.

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Die Verurteilung des US-Pastors ist ein wichtiger Schritt zur Aufklärung des Anschlags. Sie demonstriert, dass auch Auftraggeber im Ausland nicht straflos bleiben. Die USA nutzen ihre Justiz, um solche Verschwörungen gegen fremde Staatsoberhäupter konsequent zu verfolgen. Das Urteil wird internationale Auswirkungen auf die Wahrnehmung der US-Gerichtsbarkeit haben.