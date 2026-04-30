US-Oberster Gerichtshof schwächt Wahlrechte – Republikaner profitieren

Ein Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA zu Wahlbezirken in Louisiana könnte die politische Landschaft verändern und der republikanischen Partei landesweit Vorteile verschaffen. Das Gericht hat eine zentrale Bestimmung des Voting Rights Act eingeschränkt.

Ein bahnbrechendes Urteil des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten hat landesweit für Aufsehen und heftige Proteste gesorgt. Die konservative Mehrheit der neun Richter hat entschieden, dass der Bundesstaat Louisiana seine Wahlbezirksgrenzen neu festlegen muss, da der derzeitige Zuschnitt in Teilen gegen die Verfassung verstößt.

Diese Entscheidung könnte weitreichende Folgen für die politische Landschaft der USA haben und der republikanischen Partei landesweit Vorteile verschaffen, wie unsere Korrespondentin Barbara Colpi berichtet. Im Kern der Entscheidung liegt eine deutliche Einschränkung des Voting Rights Act von 1965, einem zentralen Gesetz, das Minderheiten, insbesondere afroamerikanische Wähler, vor Benachteiligung bei der Gestaltung von Wahlkreisen schützen soll. Bisher hatte Louisiana einen zweiten Wahlkreis geschaffen, in dem die Mehrheit der Wähler afroamerikanischer Herkunft war, um diesem Gesetz nachzukommen.

Der Oberste Gerichtshof hat nun jedoch festgestellt, dass diese Praxis verfassungswidrig sei, da sie die ethnische Zugehörigkeit und Hautfarbe zu stark berücksichtigt habe. Die konservative Mehrheit argumentiert, dass der Staat seine Bürger nicht unterschiedlich behandeln dürfe, selbst nicht mit dem Ziel, frühere Diskriminierung auszugleichen. Dies bedeutet eine Verschiebung der Beweislast: Während bisher ausreichte, wenn ein Wahlkreis Minderheiten faktisch benachteiligte, muss zukünftig ein stärkerer Nachweis für eine gezielte und absichtliche Diskriminierung erbracht werden.

Dies erschwert die Durchsetzung von Wahlrechten in der Praxis erheblich. Experten warnen davor, dass diese Entscheidung einen Rückgang der Repräsentation von Minderheiten im Kongress zur Folge haben könnte, möglicherweise den stärksten seit Jahrzehnten. Die unmittelbaren Auswirkungen des Urteils werden sich bei den Zwischenwahlen 2026 noch in Grenzen halten, da in vielen Bundesstaaten die Vorwahlen bereits begonnen haben oder die Fristen für Änderungen abgelaufen sind.

Dennoch wird der Einfluss spürbar sein, insbesondere in Bundesstaaten wie Florida, wo bereits nach dem Urteil neue Wahlkarten beschlossen wurden, die den Republikanern bis zu vier zusätzliche Sitze einbringen könnten. In Louisiana selbst hat der Gouverneur angekündigt, die ursprünglich für den 16. Mai geplanten Vorwahlen zu verschieben und neue Wahlbezirke zu zeichnen. Auch andere Staaten prüfen kurzfristige Anpassungen.

Die wirklich weitreichenden Konsequenzen werden jedoch erst ab den Kongresswahlen 2028 deutlich werden, wenn die Bundesstaaten Zeit hatten, ihre Wahlkreise systematisch neu zu gestalten. Analysen deuten darauf hin, dass die republikanische Partei langfristig zwischen 10 und über 20 zusätzliche Sitze im Repräsentantenhaus gewinnen könnte. Es handelt sich somit nicht nur um eine Frage einzelner Wahlkreise, sondern um eine strukturelle Veränderung der Wahlbedingungen in den USA.

Die gängigen Praktiken des sogenannten 'Cracking', bei dem eine Wählergruppe auf mehrere Bezirke aufgeteilt wird, um ihre politische Macht zu schwächen, könnten nun deutlich einfacher umgesetzt werden





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