Das US-Militär hat unbemannte Fluggeräte an der britischen Basis Lakenheath abgewehrt. Der Iran wird als Urheber verdächtigt, woraufhin Sicherheitsmaßnahmen verschärft werden.

Das US-Militär hat in der vergangenen Woche unbemannte Luftfahrzeuge an der britischen Militärbasis Lakenheath in der Grafschaft Suffolk erfolgreich abgewehrt. Medienberichten zufolge haben sich rund sechs dieser Drohnen dem Gelände der Luftwaffenstation genähert, wobei die US-Streitkräfte die Objekte zwar abwehren konnten, sie jedoch nicht physisch sichergestellt haben. Dies wurde in Berichten Mitte November bekannt, die auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen verweisen.

Ausführung der Abwehrmaßnahmen an der Basis

Die unbemannten Geräte wurden identifiziert, als sie sich dem Areal des Stützpunktes näherten, der als Heimathafen des 48. Jagdgeschwaders der US-Luftwaffe dient. Dieses Geschwader umfasst etwa 7.000 aktive Militärangehörige und ist eine strategisch wichtige Einrichtung im Vereinigten Königreich. Obwohl die Drohnen abgewehrt wurden, blieben die Geräte unentdeckt und konnten von den Sicherheitskräften nicht geborgen werden, was potenzielle Gefahrenquellen offen lässt.

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Verdacht auf iranische Beteiligung am Vorfall

Britische und US-amerikanische Behörden schließen nicht aus, dass an den abgewehrten Drohnen Waffen, Spionageausrüstung oder andere schädliche Vorrichtungen angebracht waren. Der Iran wird in diesem Zusammenhang als mutmaßlicher Urheber des Vorfalls verdächtigt. Die britische Zeitung berichtete unter Berufung auf Insider, dass der Iran mit hoher Wahrscheinlichkeit hinter diesem Vorfall steht, der Mitte November geschah. Diese Einschätzung wird durch frühere Warnungen gestützt, die auf eine koordinierte Planung hindeuten.

Sicherheitskontext nach Vorfällen in Fairford

Der mutmassliche Drohnen-Vorfall ereignete sich nur wenige Wochen nach einem ähnlichen Sicherheitsvorfall nahe dem von der US-Luftwaffe genutzten Militärstützpunkt RAF Fairford. Ende September wurden dort mehrere Männer aufgegriffen, die der Vorbereitung einer terroristischen Tat verdächtigt wurden. Die britische Anti-Terror-Polizei hatte im Anschluss erklärt, dass der Iran mit hoher Wahrscheinlichkeit hinter dem Vorfall in der Nähe der RAF Fairford steckt. Premierminister Andy Burnham bestätigte Mitte Oktober, dass der Anschlag höchstwahrscheinlich im Iran koordiniert wurde.

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Reaktionen des Pentagon und politische Konsequenzen

Als direkte Reaktion auf die Bedrohungslage zog das Pentagon Anfang Oktober überraschend alle Langstreckenbomber vom Stützpunkt RAF Fairford ab. US-Präsident Donald Trump erwähnte zwar Bedrohungen, nannte jedoch keine weiteren spezifischen Details. US-Medien berichteten jedoch, dass die Sorge vor einem möglichen iranischen Drohnenangriff der ausschlaggebende Grund für den Abzug der Bomber war. Andy Burnham kündigte nach seinen Ermittlungen im Oktober zudem Sanktionen gegen die für den Vorfall verantwortlichen Akteure an.

Auswirkungen auf die militärische Sicherheit in Europa

Die Vorfälle in Lakenheath und Fairford markieren eine signifikante Verschärfung der Sicherheitslage an US-amerikanischen Stützpunkten in Großbritannien. Die Tatsache, dass die Drohnen in Lakenheath nicht sichergestellt wurden, erhöht die Unsicherheit darüber, welche Technologien oder Sprengstoffe möglicherweise zum Einsatz kamen. Die enge Zusammenarbeit zwischen den Nachrichtendiensten beider Nationen ist nun gefordert, um künftige Angriffe durch staatliche oder nichtstaatliche Akteure zu verhindern. Die aktuelle Situation unterstreicht die notwenige Flexibilität der US-Militärstrategie im Angesicht hybrider Bedrohungen aus dem Nahen Osten.