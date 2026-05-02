Bericht über die zunehmende Anzahl von Angriffen des US-Militärs auf Fischerboote in der Karibik und im Pazifik, bei denen zahlreiche Zivilisten getötet wurden. Menschenrechtsorganisationen kritisieren die fehlenden Beweise und die Legalität der Operationen.

Die Kommunikation auf der Social-Media-Plattform X wiederholt sich beunruhigend. Eine identische Nachricht, die von einem brennenden Fischerboot durch ein kurzes Schwarz-Weiß-Video untermauert wird, tauchte allein im April sieben Mal auf.

Die einzige Variation betraf das angegebene Einsatzgebiet – entweder der Pazifik oder die Karibik – und die Anzahl der getöteten Personen, die als sogenannte «Drogen-Terroristen» bezeichnet wurden. Seit sieben Monaten führt das US-Militär diese Operationen durch, bei denen Fischerboote in der Karibik und im Pazifik versenkt werden. Bisher sind in 52 Angriffen 182 Menschen ums Leben gekommen.

Adam Isacson von der Nichtregierungsorganisation Washington Office on Latin America (WOLA) betont, dass die Häufigkeit der Angriffe im April dramatisch zugenommen hat: «Seit dem 11. April haben wir acht Vorfälle registriert. Das ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Zeitraum seit September, als diese besorgniserregende Phase der Schiffsversenkungen begann. » Die US-Regierung hält sich mit konkreten Beweisen zurück.

Isacson gibt an, dass auch er nur spekulieren könne, warum das US-Militär aktuell so viele Boote zerstört. Fest steht jedoch, dass die Regierung in keinem einzigen Fall Beweise für Drogen an Bord oder die Beteiligung von Mitgliedern terroristischer Organisationen vorgelegt hat.

Darüber hinaus zeigt sich, dass die Beschlagnahmung von Kokain an der US-Küste seit Beginn der Bombardierung von Fischerbooten nicht abgenommen hat, sondern im Gegenteil sogar zugenommen hat. Dies deutet darauf hin, dass die Maßnahme nicht den gewünschten Effekt erzielt. Ein weiterer kritischer Punkt ist, dass der US-Kongress weder eine Kriegserklärung noch eine Ermächtigung zum Einsatz militärischer Gewalt erteilt hat. Isacson argumentiert, dass diese Handlungen illegal sind: «Selbst wenn es sich um einen Krieg handeln würde, wäre es illegal, Zivilisten anzugreifen.

» Die Regierung versucht zu rechtfertigen, dass die Getöteten keine Zivilisten, sondern Mitglieder terroristischer Gruppen seien, gegen die die USA einen Krieg führe.

«Aber sie haben deren Mitgliedschaft nicht nachgewiesen. Kommt hinzu: Unser Kongress hat weder eine Kriegserklärung noch eine Ermächtigung zum Einsatz militärischer Gewalt erteilt. » Es handelt sich demnach nicht um einen Krieg, sondern um einen polizeilichen Einsatz, bei dem das Töten von Menschen nur in Notwehr zulässig wäre. Isacson bezeichnet diese Tötungen als aussergerichtliche Hinrichtungen.

Die Art und Weise der Angriffe wirft weitere Fragen auf. Isacson erklärt: «Auf den Videos sieht man nirgends, dass irgendjemand auf die Person schiesst, welche die Kamera hält, meistens ist es ohnehin eine Drohne. » Er vergleicht die Situation mit einem Polizisten, der einem flüchtenden Verdächtigen in den Rücken schießt, und betont, dass das Argument der Selbstverteidigung in diesen Fällen nicht greift.

Er weist darauf hin, dass die USA bereits in der Vergangenheit Zivilisten durch aussergerichtliche Hinrichtungen getötet haben, beispielsweise im Irak, in Afghanistan und in Somalia. Es wird nicht erwartet, dass sich Kriegsminister Hegseth von Menschenrechtsbedenken aufhalten lässt, da er sich bereits als Fox-News-Moderator für die Begnadigung von US-Soldaten eingesetzt hat, die wegen Kriegsverbrechen angeklagt oder verurteilt waren.

Die fehlende Transparenz und die mangelnde Rechenschaftspflicht der US-Regierung in Bezug auf diese tödlichen Operationen sind zutiefst besorgniserregend und werfen ernsthafte Fragen nach der Einhaltung des Völkerrechts und der Achtung der Menschenrechte auf. Die wiederholte Verbreitung der gleichen Botschaft auf Social Media, untermauert durch wenig aussagekräftige Videos, dient möglicherweise dazu, die öffentliche Meinung zu manipulieren und die Kontroverse um diese Aktionen zu minimieren.

Die steigende Zahl der Opfer und die fehlenden Beweise für die behaupteten Verbrechen der Getöteten erfordern eine unabhängige Untersuchung und eine klare Stellungnahme der internationalen Gemeinschaft





srfnews / 🏆 52. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

US-Militär Fischerboote Karibik Pazifik Drogenkrieg Menschenrechte Aussergerichtliche Hinrichtungen WOLA Adam Isacson

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

– Trainer Bernegger: «Werde den Goalie wieder wechseln»Nach nur einem Spiel nimmt Trainer Carlos Bernegger beim FC Zürich Captain Yanick Brecher (32) wieder aus dem Tor. In Winterthur wird Silas Huber (20) starten.

Read more »

Iran an WM 2026: Infantino bestätigt Teilnahme in den USAGianni Infantino sagt an einem Kongress, dass der Iran an der WM 2026 teilnehmen werde. Und natürlich werde der Iran in den USA spielen.

Read more »

Iran an WM 2026: Infantino bestätigt Teilnahme in den USAGianni Infantino sagt an einem Kongress, dass der Iran an der WM 2026 teilnehmen werde. Und natürlich werde der Iran in den USA spielen.

Read more »

Trump: Werde keine Kongresserlaubnis für Iran-Krieg einholenUngeachtet der Gesetzeslage wird US-Präsident Donald Trump sich die Fortsetzung des Iran-Krieges nicht vom Parlament genehmigen lassen.

Read more »

USA kündigen Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland anUS-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat den Abzug von etwa 5.000 US-Soldaten aus Deutschland angeordnet. Man gehe davon aus, dass der Abzug innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate abgeschlossen sein werde, teilte ein Sprecher des Pentagons der Deutschen Presse-Agentur mit.

Read more »

Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro wieder im KrankenhausDer wegen eines versuchten Staatsstreichs zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilte brasilianische Ex-Präsident Jair Bolsonaro ist erneut im Krankenhaus. Er werde sich in einer Klinik der Hauptstadt Brasília einer Operation an der Schulter unterziehen, berichtete das Nachrichtenportal G1.

Read more »