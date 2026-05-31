US-Militär tötet drei Männer auf Drogenschmuggler-Boot

Das US-Militär hat ein Drogenschmuggler-Boot im östlichen Pazifik angegriffen und dabei drei Männer getötet. Die Angaben des US-Militärs liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben ein Drogenschmuggler-Boot im östlichen Pazifik angegriffen und dabei drei Männer getötet. Das Boot sei nach Erkenntnissen der Geheimdienste auf einer bekannten Drogenhandelsroute unterwegs gewesen, erklärte das für die Region zuständige US-Regionalkommando Southcom.

US-Streitkräfte seien bei dem Angriff am Samstag nicht zu Schaden gekommen. Die Angaben des US-Militärs liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. In den vergangenen Wochen gab es bereits mehrere ähnliche Angriffe, bei denen auch Menschen ums Leben kamen. Kritiker bezweifeln, dass die tödlichen Angriffe in internationalen Gewässern völkerrechtlich zulässig sind.

Die Vereinigten Staaten haben ein großes Drogenproblem, für das sie ausländische Schmuggler verantwortlich machen. Die Tötung der mutmaßlichen Drogenhändler ist ein weiteres Beispiel dafür, dass die USA ihre Bemühungen verstärken, den Drogenhandel einzudämmen. Doch die Frage bleibt, ob diese Maßnahmen effektiv sind und ob sie die Ursachen des Drogenproblems angehen





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