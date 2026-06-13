Die US-Regierung hat den Anführer einer berüchtigten venezolanischen Gang getötet, wie Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social veröffentlichte. Guerrero sei der Kopf der Bande Tren de Aragua gewesen, "einer der blutrünstigsten Terrororganisationen der Welt".

US-Militär tötet Anführer venezolanischer Drogenbande Tren de Aragua ist eine Gang, die in Drogenhandel , Schutzgelderpressung und Menschenhandel verwickelt ist. Die US-Regierung betrachtet sie als Terrororganisation – und nimmt ihren Anführer ins Visier.

Die US-Regierung hat den Anführer einer berüchtigten venezolanischen Gang getötet, wie Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social veröffentlichte. Guerrero sei der Kopf der Bande Tren de Aragua gewesen, "einer der blutrünstigsten Terrororganisationen der Welt". Trump machte in seinem Post keine Angaben dazu, wo und wann Guerrero getötet worden sei. Die von ihm erwähnte "enge Abstimmung mit unseren Freunden in Venezuela" legt nahe, dass der Angriff in dem südamerikanischen Land erfolgte.

In seinem Post verbreitete Trump auch ein kurzes Video, das einen Luftangriff auf ein Haus zu zeigen scheint. Nach dem Einschlag eines Projektils ist zunächst ein Feuerball zu sehen, dann steigen dicke Rauchwolken auf. Trump schrieb, "die Terroristen von Tren de Aragua können sich in Venezuela oder sonst wo nicht mehr verstecken". Die USA würden die "schändlichen Mörder und Drogenbarone jederzeit finden und sie in die Tiefen der Hölle schicken, wo sie hingehören".

Die US-Justiz hatte Guerrero – mit vollem Namen Hector Rusthenford Guerrero Flores – im Dezember in Abwesenheit angeklagt. Für seine Ergreifung wurde eine Belohnung von 5 Millionen US-Dollar ausgelobt. Staatsanwalt Jay Clayton bezeichnete Guerrero damals als den Drahtzieher hinter der Entwicklung von Tren de Aragua von einer in Gefängnissen aktiven Bande hin zu einer "internationalen terroristischen Organisation"





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