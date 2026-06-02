US-Militär greift Öltanker vor iranischer Insel Kharg an - Iran beschießt Kuwait und lehnt Verhandlungen ab

Das US-Militär hat einen Öltanker vor der iranischen Insel Kharg mit einer Hellfire-Rakete getroffen. Gleichzeitig beschoss der Iran Kuwait mit Drohnen und Raketen. Während Trump Gespräche mit dem Iran bestätigt, melden iranische Medien einen Abbruch der Verhandlungen. Zudem gibt es Planungen für das Begräbnis des getöteten iranischen Oberhaupts Chamenei.

Das US-Militär hat im Persischen Golf einen unbeladenen Öltanker mit einer Rakete des Typs Hellfire angegriffen und außer Gefecht gesetzt. Das Schiff unter botswanischer Flagge habe versucht, den iranischen Hafen der Insel Kharg anzulaufen, obwohl es wiederholte Warnungen der US-Streitkräfte ignoriert habe, teilte das Centcom mit.

Ein Video zeigt den Einschlag und aufsteigenden Rauch. Gleichzeitig wurde Kuwait erneut von Raketen und Drohnen aus dem Iran beschossen; die Luftabwehr sei im Einsatz, hieß es auf der Plattform X. Seit den amerikanisch-israelischen Angriffen auf den Iran Ende Februar greifen iranische Streitkräfte immer wieder Ziele in Kuwait und anderen Golfstaaten an, wo die USA Stützpunkte unterhalten. Trotz einer seit Anfang April geltenden Waffenruhe kam es zuletzt vereinzelt zu iranischen Angriffen, die Teheran als Vergeltung für US-Militäraktionen bezeichnete.

US-Präsident Donald Trump hat Berichte iranischer Medien über einen Abbruch indirekter Gespräche mit den Vereinigten Staaten als falsch und irreführend zurückgewiesen. Die Gespräche liefen ununterbrochen weiter, erklärte Trump in sozialen Medien und forderte den Iran auf, endlich einen Deal zu machen. Iranische halb-staatliche Nachrichtenagenturen hingegen berichteten, die Gespräche mit Vermittlern über ein Ende des Krieges seien abgebrochen worden, nachdem Israel mit der Bombardierung Beiruts gedroht habe. Aus Vermittlerkreisen hieß es jedoch, der Iran habe am genannten Tag überhaupt nicht kommuniziert.

Zuvor hatte Teheran gefordert, dass im Libanon eine Waffenruhe durchgesetzt werden müsse, um die Verhandlungen fortzusetzen. Während der Iran die Kämpfe mit der Hisbollah im Libanon als Teil der umfassenderen Waffenruheverhandlungen mit den USA ansieht, vertreten Israel und die USA die Auffassung, die Gefechte dort seien davon losgelöst. Mehr als drei Monate nach der Tötung des iranischen Staatsoberhaupts Ajatollah Ali Chamenei bei einem israelischen Luftangriff gibt es erstmals Äußerungen zu einem geplanten Begräbnis.

Der stellvertretende Teheraner Bürgermeister Amin Tawakolisadeh sagte iranischen Medien zufolge, die Beerdigung sei für den Beginn des islamischen Trauermonats Muharram geplant, also ab Mitte Juni möglich. Die Trauerfeiern sollen in Teheran, Ghom und Maschhad stattfinden, wo Chamenei im Imam-Resa-Mausoleum beigesetzt werden soll. Die Behörden erwarten in Teheran Versammlungen von bis zu 20 Millionen Menschen. Der Konflikt dauert seit Ende Februar an, als der Krieg mit amerikanisch-israelischen Angriffen auf den Iran begann.

Seitdem kommt es zu wiederholten Angriffen iranischer Streitkräfte auf Golfstaaten wie Kuwait, die US-Stützpunkte beherbergen, und zu militärischen Aktionen der USA und Israels im Iran. Gleichzeitig laufen diplomatische Bemühungen unter Beteiligung von Vermittlern, deren Erfolg jedoch ungewiss ist, da die Parteien unterschiedliche Auffassungen über den Zusammenhang zwischen dem Libanon-Konflikt und den iranisch-amerikanischen Verhandlungen haben





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