US‑Militär feuert Hellfire‑Rakete auf Öltanker vor iranischer Insel Kharg - Eskalation im Persischen Golf

Das US‑Militär hat einen unbewaffneten Öltanker vor der Insel Kharg mit einer Hellfire‑Rakete getroffen, nachdem das Schiff trotz mehrfacher Warnungen einen iranischen Hafen anlaufen wollte. Der Vorfall reiht sich ein in eine Serie von Angriffen im Golf, während diplomatische Gespräche zwischen den USA und dem Iran weiter bröckeln und die Situation im Libanon angespannt bleibt.

Die Spannungen im Nahen Osten haben ein neues, erschütterndes Ausmaß erreicht: Das US‑Militär hat auf einem Öltanker, der vor der strategisch wichtigen Insel Kharg im Persischen Golf unterwegs war, eine Hellfire‑Rakete abgefeuert.

Laut dem US‑Regionalkommando Cent Com versuchte das Schiff, das unter der Flagge von Botsuana fuhr, einen iranischen Hafen anzulaufen, als es von amerikanischen Streitkräften angegriffen wurde. Das Ziel des Angriffs war, den Tanker außer Gefecht zu setzen, bevor er den Iran erreichte. Das US‑Flugzeug richtete die Rakete gezielt gegen den Maschinenraum, woraufhin ein großer Einschlag und aufsteigender Rauch sichtbar wurden.

Das Ereignis wurde durch ein von den Militärbehörden veröffentlichtes Video dokumentiert, das den Moment des Einschlags und die darauf folgende Rauchentwicklung zeigt. Der Vorfall ist Teil einer wachsenden Reihe von militärischen Auseinandersetzungen, die seit Ende Februar zwischen den USA, Israel und der Islamischen Republik Iran eskaliert sind. Während die USA am 13. April eine umfassende Seeblockade des gesamten Schiffsverkehrs zu den iranischen Häfen verhängten, wurden sowohl Kuwait als auch andere Golfstaaten regelmäßig von Raketen und Drohnen angegriffen.

Die kuwaitischen Streitkräfte berichteten, dass ihre Luftabwehr in der Nacht mehrere Geschosse abgefangen habe, wobei die Herkunft der Angriffe zunächst unklar blieb. Der Iran machte hingegen deutlich, dass diese Angriffe Vergeltungsmaßnahmen für die amerikanisch‑israelischen Militäraktionen seien, und betonte, dass die Waffenruhe, die seit Anfang April bestand, nur von kurzer Dauer sei. Parallel zu den militärischen Auseinandersetzungen laufen diplomatische Bemühungen, die jedoch von Unsicherheiten geprägt sind.

US‑Präsident Donald Trump bestritt öffentlich Berichte aus iranischen Medien, wonach die indirekten Gespräche zwischen Teheran und Washington abgebrochen worden seien, und betonte, dass die Verhandlungen ununterbrochen weiterlaufe. Der Iran dagegen erklärte, dass die Gespräche mit Vermittlern über ein Ende des Krieges nach einer israelischen Drohungsankündigung, Beirut zu bombardieren, beendet worden seien. Die libanesische Front, wo die Kämpfe zwischen der Hisbollah und israelischen Kräften weitergehen, wird von beiden Seiten als Indikator für den Fortgang oder die Einstellung der Verhandlungen genutzt.

Zusätzlich wurde bekannt, dass die Beerdigung des kürzlich verstorbenen iranischen Oberhaupts Ajatollah Ali Chamenei für den Beginn des islamischen Monats Muharram geplant ist, was bis Mitte Juni in den Städten Teheran, Ghom und Maschhad massive Trauerkundgebungen von bis zu 20 Millionen Menschen erwarten lässt. Die Lage bleibt äußerst volatil, da die USA ihre militärische Präsenz im Golf weiter ausbauen und gleichzeitig versucht wird, diplomatische Kanäle offen zu halten.

Die Kombination aus gezielten Luftangriffen, Seeblockaden und Drohnenbeschuss hat das Risiko einer breiteren Eskalation erhöht, während die politischen Führer beider Lager versuchen, ihre jeweiligen Zielsetzungen - sei es die Durchsetzung von Sanktionen, die Wahrung von Territorialansprüchen oder das Erzielen eines Waffenstillstands - zu verfolgen. Beobachter warnen, dass jedes weitere militärische Signal leicht zu einer Kettenreaktion führen kann, die über den Persischen Golf hinaus Auswirkungen auf die globale Energieversorgung und die Stabilität der Region haben könnte





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