US-Militär: Entsendung von Soldaten auf Europa gestoppt

Das US-Verteidigungsministerium hat die Entsendung von mehr als 4.000 Soldaten einer Kampfbrigade nach Europa gestoppt, nachdem sie bereits für einen sechsmonatigen Einsatz in Polen stationiert wurden. Das teilte das «Wall Street Journal» unter Berufung auf einenbeamten des Pentagons.

Das US-Verteidigungsministerium hat Medienberichten zufolge die Entsendung von mehr als 4.000 Soldaten einer Kampfbrigade nach Europa gestoppt. Die Entscheidung dazu sei am Mittwoch bei einem Treffen des Europa -Kommandos der US-Streitkräfte (Eucom) und Teilen des US-Heeres kommuniziert worden, berichtete unter anderem das «Wall Street Journal» unter Berufung auf einen Beamten des Pentagon s.

Allerdings war ursprünglich erwartet worden, dass die Soldaten für einen auf neun Monate angelegten Einsatz in Polen stationiert werden. Das Pentagon ist von der Air Force One aus zu sehen, wie sie über Washington fliegt. Foto: Patrick Semansky/AP/dpa - Keystone/AP/Patrick Semansk





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