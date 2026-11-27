Die USA haben ein Schiff im Golf von Oman angegriffen, um eine Seeblockade gegen den Iran durchzusetzen. Die Besatzung blieb unverletzt.

Das US-Militär hat ein Handelsschiff im Golf von Oman angegriffen. Es versuchte nach Angaben der USA, eine Seeblockade gegen iranische Häfen zu durchbrechen. Die US-Streitkräfte trafen den Massengutfrachter am Donnerstag mit Präzisionsmunition. Der Angriff zielte auf das Heck des unter der Flagge Palaus fahrenden Schiffes. Dieses Manöver machte das Frachtschiff manövrierunfähig. Die zivile Besatzung blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Angabe des Centcom zum Angriff

Das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando (Centcom) bestätigte den Vorfall. Die USA hatten nach dem faktischen Scheitern des Rahmenabkommens mit dem Iran im Sommer die Seeblockade wieder aufgenommen. Diese gilt für Schiffe, die iranische Häfen ansteuern oder von diesen abfahren. Das angegriffene Schiff habe zuvor die iranische Hafenstadt Bandar Abbas verlassen. Dies teilte das US-Regionalkommando nun offiziell mit. Der Angriff dient der Durchsetzung der wirtschaftlichen Maßnahmen.

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Schwere wirtschaftliche Druckmaßnahmen

Die USA setzen den Iran mit dieser Strategie wirtschaftlich unter Druck. Ziel ist es, Teheran Zugeständnisse abzuringen. Bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran gibt es seit rund neun Monaten keinen Durchbruch. Der Kampf hat bereits vor neun Monaten begonnen. Die maritime Blockade ist ein zentrales Element dieser Strategie. Sie soll die Handelsrouten für den Iran isolieren. Die USA wollen so die politische Verhandlungsposition stärken.

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Umfang der maritimen Einsätze

Seit der Wiederaufnahme der Blockade hat das US-Militär massive Maßnahmen ergriffen. Die US-Streitkräfte haben nach eigenen Angaben 158 Handelsschiffe umgeleitet. Zusätzlich haben sie sechs weitere Schiffe mittels Angriffen manövrierunfähig gemacht. Diese Zahlen belegen den hohen Aufwand der US-Marine. Die Maßnahmen zielen auf eine totale Isolierung ab. Andere Schiffe müssen ihre Route ändern.

Auswirkungen auf den globalen Handel

Die Situation im Golf von Oman ist angespannt. Schiffe reihen sich oft in der Straße von Hormus auf. Archivbilder zeigen Öltanker und Frachtschiffe in dieser Engstelle. Die Passage ist für den globalen Energiehandel wichtig. Die Angriffe der USA erhöhen das Risiko für die Schifffahrt. Keine Partei hat bisher eine Einigung erzielt. Die wirtschaftlichen Folgen für den Iran bleiben abzuwarten.