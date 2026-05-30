US-Militär beschießt Schiff im Golf von Oman wegen Missachtung der Seeblockade

US-Streitkräfte haben das unter gambischer Flagge fahrende Schiff M/V Lian Star im Golf von Oman beschossen, nachdem es sich trotz Warnungen einem iranischen Hafen genähert hatte. Der Vorfall am Freitag ist Teil der US-Strategie, den wirtschaftlichen Druck auf Iran zu erhöhen.

Am vergangenen Freitag haben US-Streitkräfte im Golf von Oman ein unter gambischer Flagge fahrendes Schiff namens M/V Lian Star beschossen. Nach Angaben des regionalen US-Kommandos Centcom auf der Plattform X näherte sich das Schiff trotz wiederholter Warnungen einem iranischen Hafen, was gegen die von den USA verhängte Seeblockade verstößt.

Ein US-Flugzeug feuerte eine Rakete ab, die das Schiff manövrierunfähig machte. Die USA machten keine Angaben zu möglichen Verletzten oder weiteren Einzelheiten zum Schiffszustand. Dieser Vorfall ist Teil einer verstärkten US-Militärpräsenz in der Region, die darauf abzielt, den wirtschaftlichen Druck auf Iran zu erhöhen. Die Seeblockade richtet sich gegen Schiffe, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen, um Teheran wichtige Einnahmen aus dem Ölexport abzuschneiden.

Kritiker bezeichnen die Blockade als illegalen Akt, während die USA sie als notwendige Maßnahme zur Durchsetzung internationaler Sanktionen rechtfertigen. Die internationale Gemeinschaft reagiert gespalten: Während Verbündete der USA die Aktion als legitime Verteidigung der Sanktionen unterstützen, verurteilen Länder wie Russland und China die einseitige Anwendung militärischer Gewalt in internationalen Gewässern. Der Vorfall könnte die Spannungen in der Region weiter verschärfen und die Schifffahrt im Golf von Oman gefährden. Experten warnen vor einer Eskalation, sollten ähnliche Zwischenfälle häufiger auftreten





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