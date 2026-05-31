US-Militär beschießt gambisches Handelsschiff Lian Star nach wiederholter Ignorierung von Warnungen

Ein US-Kampfflugzeug griff den Maschinenraum des unter gambischer Flagge fahrenden Frachters Lian Star an, nachdem die Besatzung zahlreiche Warnungen missachtet hatte. Der Vorfall verschärft die Spannungen im Persischen Golf und betont die anhaltende Blockade beider Seiten.

Das US-Militär hat eigenständig einen Vorfall gemeldet, bei dem ein ziviles Handelsschiff , das trotz einer von Washington verhängten Seeblockade einen iranischen Hafen anzusteuern versuchte, von einem Kampfflugzeug des US-Zentralkommandos (Centcom) attackiert wurde.

Laut offizieller Aussage der amerikanischen Streitkräfte richtete ein Kampfflugzeug seine Waffe gegen den Maschinenraum des Frachtschiffs Lian Star, das unter gambischer Flagge unterwegs war, und traf diesen mit einer gelenkten Rakete. Die US-Streitkräfte begründeten den Einsatz damit, dass die Besatzung des Schiffs mehr als zwanzig Warnungen ignoriert habe, die per Funk und visueller Signale übermittelt wurden, bevor das Flugzeug zum Schuss befugt war.

In der ersten Meldung wurden keine konkreten Angaben zu Verletzten oder Toten gemacht, und es blieb zunächst offen, welche Schäden das Schiff insgesamt erlitten hat. Der Vorfall markiert laut Experten eine weitere Eskalationsstufe im bereits angespannten Konflikt zwischen Washington und Teheran. Seit dem 8.

April gilt zwar formal eine fragile Waffenruhe, doch die Friedensverhandlungen, die darauf abzielen, den anhaltenden Krieg zwischen den USA und dem Iran zu beenden und die strategisch wichtige Wasserstraße der Straße von Hormus wieder zu öffnen, kommen kaum voran. Der Iran kontrolliert seit Beginn der Auseinandersetzungen die Meerenge Hormus, eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Öl- und Gastransport, und hat den Durchgang für zahlreiche Handelsschiffe blockiert.

Im Gegenzug haben die Vereinigten Staaten im März eine umfassende Seeblockade über mehrere iranische Häfen verhängt, um den Druck auf das iranische Regime zu erhöhen. Nach Angaben des US-Militärs wurden seit Beginn dieser Blockade bereits fünf Handelsschiffe gewaltsam gestoppt, wobei ein weiteres Flugzeug die Maschinenräume bei ihnen mit Präzisionswaffen traf. Zusätzlich wurden 116 weitere Schiffe, die den iranischen Gewässern entgegenfuhren, zur Umkehr gezwungen, um die Route zu verlassen und nicht weiter in die blockierten Gebiete einzudringen.

Die amerikanischen Behörden betonen, dass diese Maßnahmen notwendig seien, um die Durchsetzung der Sanktionen und die Sicherheit ihrer Marinekräfte zu gewährleisten. Kritiker hingegen warnen vor einer weiteren Verschärfung des Konflikts, die nicht nur die Schifffahrtswege im Persischen Golf, sondern auch die globale Energieversorgung destabilisieren könnte. Die internationalen Beobachter fordern eine Deeskalation und einen schnellen Wiederaufnahmeprozess der Gespräche, um die Gefahr eines offenen Krieges zwischen den Großmächten zu vermeiden





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