Donald Trumps letzte Rede vor den Midterms blieb oberflächlich. In Michigan unterstützt Haley Stevens den Republikaner Mike Rogers, während die RPT in Texas bröckelt.

Bei den bevorstehenden Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten stehen hohe politische Risiken für die Republikanische Partei im Raum. Dennoch versäumte es Donald Trump in seiner letzten Ankündigung vor den Midterms, die konkreten Sorgen der Wählerschaft direkt anzusprechen.

Stattdessen konzentrierte sich der ehemalige Präsident auf eigene Bauprojekte wie den neuen Helikopter-Landeplatz vor dem Weißen Haus. Er lobte den Umbau seines Golfplatzes in Washington und den geplanten Nationalgarten der amerikanischen Helden. Auch einen Triumphbogen mit angeblich gewaltiger Drohnen-Kapazität nannte er als wichtiges militärisches Element.

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In Michigan gerät die Demokratin Haley Stevens in den Fokus der Öffentlichkeit. Sie ruft öffentlich dazu auf, ihren politischen Gegner Mike Rogers zu wählen. Dieses Verhalten hat innerhalb der Demokratischen Partei für Verwirrung und Diskussionen gesorgt.

Stellungswechsel in Michigan und Spenden

Haley Stevens zog in den Vorwahlen gegen Abdul El-Sayed den Kürzeren. Kurz vor der Abstimmung änderte sie ihre Meinung und unterstützte den Republikaner. Dies soll dazu geführt haben, dass El-Sayed im letzten Moment noch einmal Wahlkampfspenden in Höhe von 1,2 Millionen Dollar erhielt. Nach anderen Berichten könnte dieser Betrag sogar doppelt so hoch sein.

Die Demokratin stellt sich gegen den eigenen Kandidaten und beschert ihm dadurch erheblichen mediales Aufsehen. Die Begründung für ihren plötzlichen Sinneswandel bleibt in den Medien ein zentrales Thema der Debatte.

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Verlobter Jason Turkish als Auslöser

Viele Beobachter vermuten, dass Haley Stevens' Verlobter Jason Turkish maßgeblich für ihre Entscheidung verantwortlich war. Der 39-jährige Anwalt vertritt Menschen mit Behinderungen und ist Jude.

Jason Turkish spendete jahrelang für die Demokratische Partei. Nun empfiehlt er jedoch, den Republikaner Mike Rogers zum Senator zu machen. Der Grund liegt in der Haltung von Abdul El-Sayed, der Israels Nahostpolitik kritisiert. Diese Position führte dazu, dass sich Jason Turkish gegen die Demokrat*innen wandte.

Der jüdische Late-Night-Host Jon Stewart machte sich in seiner Sendung darüber lustig. Er nannte es ironisch, dass die nicht-jüdische Haley Stevens ihre Karriere dafür wegwirft, um Israel zu verteidigen.

Interne Konflikte in Texas

In Texas reibt sich die Republikanische Partei weiter selbst auf. Eine jüngste Umfrage sieht den Demokraten James Talarico sieben Prozentpunkte vor dem Amtsinhaber Ken Paxton vor. Diese Distanz zeigt deutlich, wie unbeliebt der Republikaner auch in der eigenen Partei ist.

Dies verdeutlicht der Rücktritt einer jungen Republikanerin. Sie war bis vor Kurzem Vorsitzende der Young Republicans in Tarrant County. Dort leben 2,1 Millionen Menschen. Weil sie Paxton nicht unterstützen wollte, ist sie von ihrem Posten zurückgetreten.

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Die Aktivistin Shepheard betonte, dass Ken Paxton verlieren müsse. Dies sei zum Wohl der Republikanischen Partei notwendig. Sie nannte eine Ohrfeige für die Partei als notwendigen Schritt.

Neue Kandidatur und Parteiausschluss

Shepheard wolle zwar nicht für James Talarico stimmen. Sie unterstütze jedoch ausdrücklich einen demokratischen Kandidaten. Gesucht wird derzeit ein Posten in Texas. Sie trat daher von der parteiinternen Führung zurück.

Da es die Partei nicht erlaubt, dass ihre Mitglieder dazu auffordern, andere Kandidaten zu wählen, wurde Shepheard aufgefordert, alles zurückzunehmen. Sie stand jedoch zu ihrem Gesagten. Am 31. Oktober tritt sie aus der Partei aus. Sie nennt Redefreiheit und den Charakter der Gewählten als Gründe für ihr Engagement.

Wirtschaft und Nahost als Themen

Spricht Donald Trump über Themen, die die Wählerschaft tangieren? Ja, aber nur kurz. Er behauptet, die Wirtschaft laufe super. Wir boomen wie noch nie zuvor, betonte er. Er nannte den Konflikt mit dem Iran als gewonnenen Krieg. Damit wies er darauf hin, dass Nahost kein Problem sei.

Er erzählte außerdem, wie korrupt die Demokratische Partei sei. Er beschwerte sich, wie sehr der politische Gegner schummle. Dies war der Hauptinhalt seiner Rede. Er erwähnte den Vandalismus am Wasserbauwerk nicht erneut.

Seit 1934 gelang es nur drei US-Präsidenten, bei den Midterms Sitze zu gewinnen. Diese historische Tatsache unterstreicht die Schwierigkeit der aktuellen Lage für die Regierungspartei.