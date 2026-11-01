US-Midterms: Sensationelle Schlachten in Maine, Michigan und Ohio um den Senat

Analyse der entscheidenden Senatsrennen in den Swing States Maine, Michigan und Ohio. Ob Demokraten die Mehrheit holen, hängt von diesen knappen Rennen am 3. November ab.

Die US-Zwischenwahlen am 3. November stehen bevor und entscheiden maßgeblich über die politische Ausrichtung des Landes in den kommenden Jahren. Während die Demokratische Partei die Kontrolle über das Repräsentantenhaus als gesichert gilt, bleibt die Frage nach der Mehrheit im Senat offen. Hierfür sind insbesondere die engen Rennen in sieben sogenannten Swing States entscheidend, darunter Alaska, Iowa, Kansas, South Carolina, Texas sowie die im Fokus stehenden Bundesstaaten Maine, Michigan und Ohio. Die Republikaner halten aktuell mit 53 zu 47 Sitzen die Mehrheit im Senat, doch die Umfragen zeigen in mehreren dieser Staaten eine sehr enge Lage.

Susans Collins politische Balance in Maine

In Maine versucht die amtierende Senatorin Susan Collins, ihre Position zu verteidigen. Die 84-jährige Republikanerin sitzt bereits seit 1997 im Senat und ist damit eine der erfahrensten Senatorinnen der Partei. Um sich von der aktuellen Parteipolitik abzugrenzen, sucht Collins zunehmend Distanz zu ihrem Parteifreund Donald Trump. Kritiker weisen jedoch auf ihre historische Rolle hin und zeigen ein Video aus dem Jahr 1996, in dem sie versprach, ihre Amtszeit auf zwei Perioden zu begrenzen. Sie argumentiert damals, zwölf Jahre im öffentlichen Dienst seien lang genug.

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Trotz dieses Versprechens bleibt Collins im Amt und begründet dies mit der demokratischen Antwort auf die Kritik an den Wahlen. In TV-Duellen verteidigt sie ihren unabhängigen Kurs, während Demokraten hervorheben, dass sie in wichtigen Abstimmungen weitgehend Trumps Linie gefolgt ist. Das Rennen gilt als entscheidend, da ein Sieg der Demokraten hier die Mehrheit im Senat sichern könnte. Die Botschaft der Gegner lautet klar, dass eine Stimme für Collins auch eine Stimme für Donald Trump bedeutet.

Die Demokraten starteten in diesem Rennen mit einem Fehlstart. Ihr ursprünglicher Kandidat Graham Platner zog seine Kandidatur zurück. Als Nachfolger trat nun der 58-jährige Troy Jackson an. Jackson positioniert sich mit Forderungen nach einer allgemeinen Gesundheitsversicherung und bezahlbaren Wohnraumangeboten. Er will zudem die Einwanderungsbehörde ICE abschaffen und Subventionen für die israelische Armee beenden. In einer Debatte geriet er in die Kritik, als er einen Ausfall gegenüber seiner Gegnerin hatte.

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Abdul El-Sayed unter Druck in Michigan

In Michigan wird das Rennen um den Sitz von Gary Peters, der nicht mehr kandidiert, als extrem wichtig eingestuft. Der demokratische Underdog Abdul El-Sayed hat sich gegen das parteiinterne Establishment durchgesetzt, obwohl er nur einen Bruchteil der Finanzmittel seiner Kontrahentin Haley Stevens zur Verfügung hatte. El-Sayed, der als Muslim in Michigan geboren und aufgewachsen ist, sieht sich heftigen Angriffen ausgesetzt. Konservative und auch einige pro-jüdische Gruppen investieren viel Geld, um seine Chancen zu schmälern.

Präsident Donald Trump macht Front gegen den Demokraten und unterstellt ihm, die Scharia einführen zu wollen. Bei einem Auftritt in Port Huron warnte der Präsident davor, dass ein Sieg von El-Sayed die Grenzen öffnen und Horden von Dschihadisten einladen würde. Er beschwor ein Szenario von Gewalt und Terror, das selbst das Feiern von Weihnachten unmöglich machen würde. Trotz dieser aggressiven Rhetorik liegen die Umfragedaten für El-Sayed in einigen Erhebungen knapp vor den Republikanern, was ihn zu einem der am schwierigsten einzuschätzenden Kandidaten macht.

Spannungen im Ohios Gouverneursrennen

Auch in Ohio zeichnet sich ein dramatisches Bild ab, das eng mit dem Senatswettbewerb verknüpft ist. Dort geht es nicht nur um den Senatssitz, sondern auch um das Gouverneursamt. Der Republikaner Vivek Ramaswamy befindet sich in einem harten Duell gegen Amy Acton, die als demokratische Kandidatin favorisiert wird. Ramaswamy, der unter der politischen Führung von Donald Trump steht, setzt auf eine aggressive Kampagne gegen die Demokraten. Die Umfragen deuten darauf hin, dass Acton die Oberhand gewinnen könnte.

Die Lage in Ohio wird durch den Wettbewerb um das Gouverneursamt zusätzlich angeheizt. Die strategische Bedeutung dieser Bundesstaaten für die gesamte Midterm-Wahl kann nicht genug betont werden. Die Demokraten versuchen, durch die Eroberung von Sitzen in Maine, Michigan und Ohio die Kontrolle über den Senat zurückzugewinnen. Die Republikaner hingegen hoffen, ihre Minderheitensituation zu stabilisieren oder sogar auszubauen. Die Ergebnisse in diesen drei Staaten werden als Zünglein an der Waage für die gesamte politische Landschaft der USA nach dem 3. November gesehen.