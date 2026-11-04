US-Midterms: Republikaner suchen Sündenbock nach Niederlage

Nach der Midterm-Niederlage im US-Kongress suchen Republikaner Schuldige. Verteidigungsminister Pete Hegseth und der Iran-Krieg stehen im Fokus der Kritik.

Die Demokraten haben bei den Midterm-Wahlen im US-Kongress beide Kammern zurückerobert, während die Republikaner verzweifelt nach Erklärungen für ihre herbe Niederlage suchen. Die politische Landschaft in Washington hat sich durch diese Ergebnisse fundamental verändert, da nun eine gesplitterte Machtverteilung herrscht, die die Gesetzgebungsprozesse erheblich erschwert. Im Zentrum der internen Auseinandersetzungen innerhalb der Republikanischen Partei steht die Frage, wer für das schlechte Abschneiden verantwortlich ist und wie das Narrativ der Wählerabstimmung neu gedeutet werden kann.

Hegseth als möglicher Sündenbock identifiziert

Verteidigungsminister Pete Hegseth gerät zunehmend in die Schusslinie der eigenen Parteifreunde, die ihn möglicherweise für den Verlust der Kongressmehrheit verantwortlich machen wollen. Laut Berichten von CNN suchen republikanische Kreise einen Sündenbock, um das Bild zu korrigieren, dass Donald Trump alleiniger Urheber der Wahlniederlage war. Der Verteidigungsminister soll hinter den Kulissen aggressiv auf eine Eskalation im Konflikt mit dem Iran gedrängt haben, ohne jedoch einen klaren Plan für den Ausstieg oder die politischen Folgen vorzulegen. Mehrere Quellen geben an, dass Hegseth die Siegchancen der USA überschätzt habe und trotz fehlender Fortschritte weiter auf harte Linien setze.

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US-Vizepräsident JD Vance hat am Mittwoch zwar keinen Namen genannt, aber die Ursachen für die Niederlage klar benannt. Er erklärte, der Krieg sei der Grund für den Verlust gewesen. Diese Aussage verstärkt den Druck auf Hegseth, der für die militärische Strategie verantwortlich ist. Der republikanische Abgeordnete Thomas Massie hat bereits angekündigt, ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Verteidigungsminister einzuleiten, sobald der Kongress in der folgenden Woche wieder zusammenkommt. Mehrere republikanische Quellen sind überzeugt, dass ein solcher Antrag im Repräsentantenhaus die notwendige Mehrheit finden wird, was auf tiefe Spaltungen in der Partei hindeutet.

Trump verteidigt Minister und Iran-Strategie

Trotz des wachsenden Drucks innerhalb der eigenen Reihen hält Donald Trump an seinem Verteidigungsminister fest und lehnt Forderungen nach einem Rücktritt ab. Am Mittwoch äußerte er sich deutlich zu seiner Unterstützung für Pete Hegseth und betonte, dass dieser hervorragende Arbeit leiste. Der US-Präsident bekräftigte seine Haltung zum Konflikt mit dem Iran, indem er sagte, er würde die Entscheidung für militärische Maßnahmen, falls nötig, jederzeit wieder treffen. Diese klare Positionierung zeigt, dass Trump bereit ist, interne Konflikte zu riskieren, um seine außenpolitische Linie nicht zu ändern.

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Auch das Pentagon unterstützt die aktuelle Führung des Verteidigungsministeriums. Der Sprecher Sean Parnell erklärte, dass Hegseth bis zum Ende von Trumps Amtszeit im Amt bleiben werde. Dies signalisiert eine feste Front zwischen dem Präsidenten und seinem Kabinett, obwohl die politischen Kosten der Midterm-Wahl bereits spürbar sind. Die Abwehr der Angriffe auf die Iran-Operationen durch das Pentagon unterstreicht die Bedeutung, die Trump diesem Thema beimisst, unabhängig von den innenpolitischen Konsequenzen.

Kommentare von Ted Cruz und Senatsrennen in Mississippi

Republikanischer Senator Ted Cruz aus Texas hat die Niederlage seiner Partei scharf kritisiert und dabei auch indirekt die Politik der aktuellen Regierung angegriffen. In seinem Podcast bezeichnete er das Ergebnis von 2026 nicht einfach als blaue Welle, sondern als blauen Tsunami und einen Tritt in den Hintern. Er verglich die Ablehnung durch die Wähler mit dem Niveau des Watergate-Skandals und bemängelte, dass viele Politiker den wirtschaftlichen Schmerz nicht verstanden hätten. Cruz führte an, dass Zölle alles zu teuer gemacht und der Iran-Krieg zu lange gedauert habe, was die Unzufriedenheit der Bevölkerung verstärkt habe.

Bemerkenswert ist, dass Cruz, der Trumps Vorgehen im Iran bisher weitgehend verteidigt hatte, nun deutlich schärferes Wort wählt. Er stimmte zuvor gegen Resolutionen, die die Kriegsbefugnisse des Präsidenten einschränken sollten, doch jetzt fordert er, dass der Krieg kurz, entschlossen und vorbei sein müsse. Parallel dazu bleibt das Senatsrennen in Mississippi extrem knapp. Der Demokrat Scott Colom hat seinen Vorsprung gegenüber der republikanischen Senatorin Cindy Hyde-Smith leicht vergrößert und liegt laut CNN mit 1'138 Stimmen vorne. Eine automatische Neuauszählung ist in Mississippi nicht vorgesehen, sodass nur ein Gerichtsbeschluss oder ein Eingreifen des Senats Abhilfe schaffen könnte.

Untersuchungen gegen die Trump-Regierung eingeleitet

Die Demokraten im US-Senat bereiten sich bereits auf umfangreiche Untersuchungen gegen die aktuelle Regierung vor. Der Auswärtige Ausschuss hat Schreiben verschickt, um die Sicherung von Unterlagen zu gewährleisten. Diese Anfragen richten sich an verschiedene Akteure, darunter Elon Musk bezüglich der Verlangsamung von Starshield in der Ukraine. Auch Häfen, Banken und private Beteiligte am russischen Diesel-Deal wurden kontaktiert, was auf eine systematische Überprüfung der Handels- und Sicherheitspolitik hindeutet.

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Diese Schritte markieren den Beginn einer neuen Phase der politischen Konfrontation, in der die demokratische Mehrheit im Kongress die Handlungsfähigkeit der Exekutive überprüfen wird. Die Kombination aus internen Streitigkeiten in der Republikanischen Partei und den externen Untersuchungen durch die Demokraten schafft ein hochspannungsgeladenes Umfeld. Während Trump versucht, seine Basis zu halten und seine Strategien zu verteidigen, müssen die Republikaner nun damit rechnen, dass ihre eigene Regierung unter genauer Beobachtung steht. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die Bemühungen um einen Sündenbock wie Hegseth die Partei stabilisieren oder weitere Spaltungen verursachen.