US-Midterms: Demokraten-Sieg treibt SMI auf Rekordhoch

Der Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen führt zu deutlichen Kursgewinnen an den globalen Börsen. Der Schweizer Leitindex SMI knackt erstmals die Marke von 15'000 Punkten.

Die Demokratischen Partei der Vereinigten Staaten haben bei den Midterm-Wahlen nicht nur die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurückerobert, sondern auch die Kontrolle im Senat übernommen. Diese politische Wende hat unmittelbare Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte und die Bewertung von Technologieunternehmen. Besonders der Schweizer Aktienmarkt reagierte positiv, während sich die Tech-Branche gemischt verhielt.

Rekordkurs für den Schweizer Leitindex SMI

Der Schweizer Marktindex SMI erreichte am Mittwochmittag gegen 16.40 Uhr erstmals historisch neue Höhen und durchbrach die psychologisch wichtige Marke von 15'000 Punkten. Zum Handelsschluss stand der Index bei 15'024 Punkten, was einem Anstieg von 1.9 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Dieser Rekordwert wurde maßgeblich durch starke Gewinne bei einzelnen Wertpapieren getragen, die im Schatten des amerikanischen Marktes standen.

Also read Wahlbericht aus New York: Der Markt preist den Erdrutschsieg der Demokraten ein

An der Spitze der Gewinner notierte der Peripheriehersteller Logitech, dessen Aktienkurs um 8.9 Prozent in die Höhe schoss. Dies geschah im direkten Kielwasser eines starken Kurssprungs beim US-Konzern Apple. Auch der Augenheilkonzern Alcon legte deutlich zu und stieg um 5.6 Prozent. Von den insgesamt zwanzig Titeln im SMI-Index zeigten achtzehn Werte teils erhebliche Gewinnzuwachse.

Divergente Entwicklung bei Technologieaktien

Die Reaktion der großen Technologiekonzerne auf das Wahlergebnis fiel unterschiedlich aus. Während der Google-Mutterkonzern Alphabet und Microsoft stark gewannen, verlor Tesla deutlich an Wert. Auch Chiphersteller büßten Kurse ein, was auf Bedenken hinsichtlich möglicher strengerer Regulierungen hindeutet. Dennoch öffnete der technologiefokussierte Index Nasdaq mit einem Plus und legte weiter zu, wodurch eine von einigen Analysten befürchtete deutliche Korrektur ausblieb.

Advertisement

Marktbeobachter werten dies so, dass das Ergebnis bereits im Vorfeld als sehr wahrscheinlich galt und somit nahezu vollständig eingepreist wurde. Aktuelle Gewinnaussichten der Firmen überwiegen derzeit die Ängste vor strengeren Regeln, etwa beim Bau neuer Rechenzentren für künstliche Intelligenz. Zudem könnten solche Regelungen asiatische Chiphersteller in die Tiefe ziehen, während US-Firmen stabil bleiben.

Börsenreaktionen in Asien und Europa

In Tokio gab der Nikkei-Index zunächst um 4.5 Prozent nach, erholte sich jedoch anschließend wieder. Die asiatischen Märkte reagierten sensibler, da sie zum Zeitpunkt der ersten Wahlergebnisse bereits geöffnet waren und technologielastiger aufgestellt sind. In Europa verlief die Entwicklung stabiler. Der deutsche DAX und der französische CAC 40 stiegen beide um rund 2 Prozent.

Europäische Anleger setzten verstärkt auf den Sektor der erneuerbaren Energien. Hersteller von Solarpanels wie First Solar und Sunrun legten gleich nach Handelsbeginn um 15.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit zweistellig zu. Diese Entwicklung spiegelt die Erwartung wider, dass die demokratische Mehrheit in beiden Kongresskammern die Förderung von Ökostromprojekten ausweiten wird. Bank- und Pharma-Aktien profitierten ebenfalls von der positiven Stimmung.

Stabilität bei Krypto und Auftrieb für Gold

Der Kryptomarkt zeigte sich weitgehend unbeeindruckt von den politischen Entwicklungen. Bitcoin sank kurz nach Bekanntgabe der Ergebnisse zeitweise unter 76'000 US-Dollar, erholte sich aber und steigerte seinen Wert letztlich um rund 1.7 Prozent. Experten führen diese ruhige Entwicklung darauf zurück, dass ein demokratischer Sieg als sicher gegolten hatte.

Advertisement

Im Gegensatz dazu verteuerte sich Feingold um fast drei Prozent auf 4042 US-Dollar pro Unze (31.1 Gramm). Zwei Faktoren trieben das Edelmetall: ein schwächerer US-Dollar und ein Rückgang der Renditen von US-Staatsanleihen. Zudem gilt Gold weiterhin als Angstwährung, falls Konflikte zwischen Weißem Haus und Kongress zunehmen, wie Analysechefs des Finanzdienstleisters Pepperstone betonen.