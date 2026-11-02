US-Midterms 2026: Kongresswahl entscheidet über Trumps Macht

Die US-Midterms bestimmen die Kontrolle von Repräsentantenhaus und Senat. Die Wahl hat weitreichende Folgen für Donald Trumps Präsidentschaft und die amerikanische Politik.

Millionen Wählerinnen und Wähler in den Vereinigten Staaten geben am Dienstag ihre Stimme für die künftige Zusammensetzung des Parlaments in Washington ab. Im Mittelpunkt stehen die Wahlen zum Repräsentantenhaus und zum Senat, die darüber entscheiden, welche politische Kraft die legislative Kontrolle in der Hauptstadt innehat. Diese Zwischenwahlen markieren einen zentralen Wendepunkt in der Amtszeit des 80-jährigen Präsidenten Donald Trump.

Aktuell halten die Republikaner eine knappe Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses. Die Wahl am Dienstag betrifft alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus sowie gut ein Drittel der 100 Senatssitze. Die Ergebnisse werden nach mitteleuropäischer Zeit bereits in der Nacht zu Mittwoch erwartet, doch die genaue Dauer der Auszählung hängt von der Dichte der Stimmen ab.

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Politische Machtbalance und Wahlsystem

Die Kontrolle über den Kongress hat direkte Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit der Exekutive. Sollte die Mehrheit der Sitze wechseln, könnte die aktuelle Verwaltung stark in ihrer Gesetzgebungs- und Aufsichtsfunktion eingeschränkt werden. Das Mehrheitswahlrecht bestimmt den Sieger in jedem einzelnen Wahlbezirk, was zu einer hohen Fragmentierung und intensiven lokalen Kampagnen führt.

Politische Analysten und Meinungsforschungsinstitute deuten darauf hin, dass die Demokraten von den niedrigen Zustimmungswerten für Donald Trump profitieren könnten. Allerdings ist das Gesamtergebnis nicht vor der vollständigen Auszählung aller Stimmen, insbesondere in umkämpften Bundesstaaten, sicher vorherzusagen. Bei sehr engen Ergebnissen kann die Feststellung der Mehrheit mehrere Tage dauern.

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Kongressaufsicht und politische Konsequenzen

Eine Änderung der Mehrheitsverhältnisse im Repräsentantenhaus würde den Demokraten das Recht auf eine intensive Aufsicht über die Regierung geben. Dies könnte zu einer erhöhten Anzahl von Anhörungen mit Regierungsmitgliedern führen, um politische Druckausübung zu ermöglichen. Auch Personalvorschläge des Präsidenten für hohe Ämter könnten durch den Senat blockiert werden.

Im schlimmsten Szenario für die aktuelle Administration droht den Republikanern ein Amtsenthebungsverfahren, sollten die Demokraten die Mehrheit im Unterhaus zurückgewinnen. International wird die Wahl aufgrund der möglichen Auswirkungen auf die Außen- und Wirtschaftspolitik beobachtet. Die Frage steht im Raum, ob der Kurs in Bezug auf die Ukraine-Politik und andere globale Konflikte durch den Kongress beeinflusst wird.

Wirtschaft und gesellschaftliche Spaltungen

Wirtschaftliche Aspekte wie die Bezahlbarkeit des täglichen Lebens und hohe Lebensmittelpreise in Supermärkten waren zentrale Themen im Wahlkampf. Auch die steigenden Kraftstoffpreise an den Tankstellen belasten die Konsumenten und spielen den Demokraten in die Hand, die dem Präsidenten vorwerfen, keine Lösungen für diese Probleme gefunden zu haben.

Gleichzeitig zeichneten Republikaner die Opposition als linksradikal und kommunistisch dar, um die Wählerbasis zu mobilisieren. Donald Trump forderte die Menschen auf, die Wahl so zu behandeln, als stünde er selbst zur Wahl, obwohl er nicht auf dem Stimmzettel steht. Seine Unterstützung für spezifische Kandidaten bindet sein politisches Ansehen direkt an das Wahlergebnis.

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Bildung neuer politischer Allianzen

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Senatssitz in Michigan, der von Abdul El-Sayed umkämpft ist. Ein Sieg des linken Demokraten El-Sayed wäre historisch, da er der erste muslimische Senator der USA sein würde. Er fordert eine allgemeine staatliche Krankenversicherung und höhere Steuern für Superreiche, was die interne Debatte innerhalb der Demokratischen Partei über die künftige Ausrichtung anheizt.

Der Wahlausgang gibt zudem erste Hinweise auf die Präsidentschaftswahl im Jahr 2028. Die Partei steht vor der Herausforderung, sich nach der Niederlage bei der Wahl 2024 neu zu orientieren. Es kristallisiert sich noch kein klarer Favorit als Präsidentschaftskandidat heraus, während die verbleibende Amtszeit des Präsidenten bis Anfang 2029 regulär noch einige Zeit dauert.