Westliche Kommentatoren werfen US-Präsident Xi Handelsbeenhilfe für Russland vor und sehen darin eine Bedrohung für die liberale Weltordnung. Das russische Präsidentenamt betont die militärische Zusammenarbeit und lehnt die Wirtschaftsbeschränkungen ab. Auch die Kanzlerin Merkels Rhetorik wird im Spiegel als flammend kritisiert. Ein zentrales Thema ist die Abhängigkeit Russlands vom Yuan und chinesischen Absatzmarkt.

Während die Staatsmedien in Moskau und Peking nach dem Präsidententreffen zwischen Xi Jinping und Wladimir Putin Harmonie beschwören, blicken westliche Kommentatoren mit einer Mischung aus Misstrauen und Sorge auf den Gipfel.

In Washington und Brüssel wird das Treffen nicht als Friedensinitiative, sondern als Konsolidierung einer gefährlichen Allianz gewertet. Die US-Berichterstattung, etwa in der New York Times oder bei CNN, thematisiert vor allem die wirtschaftliche Schützenhilfe Pekings für den russischen Militärapparat. Trotz offizieller Neutralitätserklärungen wirft Washington China vor, die russische Rüstungsindustrie durch die Lieferung von Dual-Use-Gütern wie Mikrochips und Maschinenbauteilen am Leben zu erhalten. Ein zentrales Thema in den US-Medien ist zudem die zeitliche Nähe zum Besuch von Donald Trump in Peking.

Kommentatoren sehen darin ein kalkuliertes Signal Xis: China positioniert sich als das neue Gravitationszentrum der Weltpolitik, das sowohl mit Washington verhandelt als auch Moskau den Rücken fortalece





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