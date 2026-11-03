Eine massive Umfrage zeigt, dass US-Wähler Donald Trumps Wirtschaftspolitik für hohe Preise verantwortlich machen. Die Demokraten liegen in den Midterms vorn und könnten die Kontrolle im Kongress zurückgewinnen.

Bei den laufenden Kongresswahlen in den Vereinigten Staaten haben die Wähler mit deutlicher Unzufriedenheit über die Politik von Präsident Donald Trump abgestimmt. Eine große Umfrage unter den Bürgern ergab, dass sechzigundzwei Prozent der Befragten die Politik des Präsidenten direkt für den steigenden Preislevel im Land verantwortlich machen. Diese Zahlen wurden von US-Fernsehsendern zur Schließung der ersten Wahllokale gemeldet und markieren einen signifikanten Stimmungsumschwung gegenüber der aktuellen Regierungsführung.

Wirtschaft als zentrales Abstimmungsthema

Die wirtschaftliche Lage war für neununddreißig Prozent der Wähler das entscheidende Kriterium bei ihrer Stimmabgabe. Besonders die infolge des von Trump eingeleiteten Iran-Kriegs stark gestiegenen Spritpreise stellen für die Amerikaner ein großes Problem dar. In einigen Regionen des Landes stiegen die Kraftstoffpreise rasant um mehr als siebzig Prozent, wobei diese Entwicklung besonders in der Mitte des Landes zu beobachten war, wo die Republikaner traditionell starke Unterstützung finden.

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Vierzig Prozent der Befragten bewerteten die allgemeine Wirtschaftslage in den USA als nicht so gut, während dreiunddreißig Prozent sie sogar als schlecht einstufsten. Fast zwei Drittel der Teilnehmer gaben an, dass Trumps Importzölle der Volkswirtschaft geschadet hätten. Im Vergleich zu früheren Umfragen trauen nun vierzigdrei Prozent eher den Demokraten zu, die Wirtschaft wieder anzukurbeln, gegenüber nur achtunddreißig Prozent für die Republikaner.

Auswirkungen auf die Machtverhältnisse im Senat

Das Ergebnis dieser Midterms wird die verbleibenden zwei Jahre der Amtszeit von Donald Trump maßgeblich prägen. Bei den Wahlen werden alle vierhundertzehn Sitze im Repräsentantenhaus sowie fünfunddreißig der hundert Sitze im Senat neu besetzt. Bisher kontrollieren Trumps Republikaner beide Kammern des Kongresses. Eine Mehrheit für die Demokraten in einer oder beiden Kammern würde den politischen Handlungsspielraum des Präsidenten erheblich einschränken.

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Besonders schmerzhaft wäre für den Präsidenten ein Verlust der Mehrheit im Senat, da dort unter anderem Kandidaten für zentrale Regierungsposten und Richter bestätigt werden müssen. Die republikanischen Senatoren halten aktuell fünfzigdrei Sitze. Um die Kontrolle über diese Kammer zurückzugewinnen, müssten die Demokraten zusammen mit zwei verbündeten parteilosen Senatoren auf mindestens fünfzigein Stimmen kommen. Dies galt noch vor wenigen Monaten als kaum wahrscheinlich, doch durch die wachsende Unzufriedenheit im Land sind demokratische Kandidaten in aktuellen Umfragen deutlich im Aufwind.

Frühe Ergebnisse und offene Rennen

Im Repräsentantenhaus verfügen die Republikaner nur über einen dünnen Vorsprung, weshalb ein Wechsel der Mehrheit als sehr wahrscheinlich gilt. Historisch gesehen verliert die Regierungspartei bei den Zwischenwahlen zur Mitte der Amtszeit eines Präsidenten fast immer Mandate im Kongress. Am Wahlabend lagen die Demokraten in der frühen Auszählung vorn, da sie im Senat bereits mehrere umkämpfte Rennen gewonnen haben, darunter einen Sitz, den sie den Republikanern abgenommen haben.

Auch im Repräsentantenhaus haben die Demokraten erste Sitze gedreht. Dennoch ist die Kontrolle über den gesamten Kongress noch nicht endgültig entschieden. Die Demokraten benötigen netto vier Senatssitze und drei zusätzliche Mandate im Repräsentantenhaus, um die Mehrheit zu erlangen. Viele Rennen in verschiedenen Bundesstaaten sind noch offen, und es bleibt unklar, wann die Mehrheitsverhältnisse endgültig feststehen werden. In einigen Fällen wie Kalifornien können Tage bis zur endgültigen Auszählung vergehen.

Historische Beteiligung und künftige Kontrollmechanismen

Die Beteiligung an diesen Wahlen war historisch hoch. Laut dem Election Lab der University of Florida gaben fast sechsundsechzig Millionen Wähler ihre Stimme bereits vor dem Wahltag ab. Zum Vergleich: Bei den Midterms im Jahr zweiundzwanzig waren es knapp sechsundvierzig Millionen gewesen. Die Umfrage zur Stimmabgabe basierte auf rund einhunderttausend befragten Wählern, wobei Angaben vom Wahltag mit denen von Früh- und Briefwählern kombiniert wurden, die seit dem neunzehnten Oktober online oder telefonisch kontaktiert wurden.

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Mit potenziellen Mehrheiten im Kongress könnten die Demokraten theoretisch die Regierungspolitik von Donald Trump stärker kontrollieren. Während mit ersten Ergebnissen nach mitteleuropäischer Zeit noch in der Nacht zum Mittwoch gerechnet wird, bleibt die finale Zusammensetzung des Parlages aufgrund möglicher Stichwahlen und langer Auszählungsfristen unsicher. Die Unzufriedenheit der Wähler über die aktuelle Wirtschaftspolitik scheint dabei der entscheidende Faktor für die möglichen Machtverschiebungen zu sein.