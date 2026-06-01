US-Kongress untersucht Epstein-Verstrickungen: Kaum Fortschritte trotz Befragungen

Trotz öffentlichen Drucks und Anhörungen hochrangiger Politiker bleibt der US-Kongress bei der Aufklärung des Epstein-Skandals viele Antworten schuldig. Während in Europa Regierungsvertreter zurücktraten, verlief die Aufarbeitung in den USA zögerlich. Opfer fühlen sich vom Justizsystem im Stich gelassen.

Der US-Kongress setzt sich seit fast einem Jahr mit dem Skandal um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein auseinander. Öffentlicher Druck und die lautstarken Forderungen mutmaßlicher Opfer haben die Abgeordneten dazu bewogen, intensiv zu ermitteln, ob möglichen Hinweisen auf Verstrickungen weiterer prominenter Personen nicht nachgegangen wurde und warum.

Bisher haben die Befragungen hochrangiger Amtsträger, darunter ehemalige Justizministerin Pam Bondi und Handelsminister Howard Lutnick, kaum konkrete Ergebnisse gebracht. Weder gab es strafrechtliche Konsequenzen noch ein Eingeständnis eines Regierungsversagens. Republikaner und Demokraten äußern sich gleichermaßen unzufrieden. Der demokratische Abgeordnete Ro Khanna fragt: "Warum gab es keine einzige Untersuchung gegen Personen, die mutmaßlich Missbrauch oder Finanzverbrechen begangen haben?

" Das Justizministerium veröffentlichte einen riesigen Aktenberg chaotisch, verzögert und unvollständig, wobei sensible Informationen über Opfer ausgeschlossen blieben. Dies verstärkte das Gefühl der Betroffenen, vom System im Stich gelassen worden zu sein. Bei der Anhörung von Pam Bondi weigerte sich diese, Fragen zu einer möglichen Verwicklung von Donald Trump zu beantworten, und verteidigte die Vorgehensweise der vorherigen Regierung. Missbrauchsopfer wie Annie Farmer äußerten sich empört und betonten, ohne eine Anerkennung der Versäumnisse sei weder Gerechtigkeit noch Heilung möglich.

Im Gegensatz zum vergleichsweise milden Vorgehen in den USA führten Epsteins Verbindungen in Europa zu Rücktritten hochrangiger Regierungsvertreter, unter anderem in Großbritannien und Schweden. Auch ein Prinz musste wegen seiner Kontakte zu Epstein zurücktreten. Der Kongress plant weitere Befragungen, möglicherweise auch von Bill Gates, der ebenfalls zu Epsteins Bekanntheitskreis zählte.

Das Ziel bleibt, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und Antworten darauf zu finden, warum der Milliardär trotz früherer Anklagen und einer umstrittenen Straffreiheitsvereinbarung von 2008 weiterhin in einflussreichen Kreisen verkehrte und warum die Behörden nicht konsequent ermittelten. Der Fall Epstein gilt als Symbol dafür, wie Reiche und Mächtige vor dem Gesetz geschützt werden können, während die Opfer oft jahrelang um Anerkennung und Gerechtigkeit kämpfen müssen





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