US-Kongress untersucht Epstein-Fall: Bislang wenige Ergebnisse trotz umfassender Befragungen

Der US-Kongress hat sich intensiv mit dem Epstein-Skandal beschäftigt und hochrangige Regierungsvertreter befragt, doch strafrechtliche Konsequenzen oder klare Zugeständnisse bleiben aus. Während in Europa Regierungsfunktionäre über ihre Epstein-Verbindungen stürzten, verlief die Aufarbeitung in den USA vergleichsweise milde. Opfer und Abgeordnete zeigen sich enttäuscht über mangelnde Transparenz und Rechenschaftspflicht.

Der US-Kongress hat sich seit fast einem Jahr intensiv mit dem Skandal um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein befasst, der zahlreiche junge Frauen und Mädchen missbraucht haben soll.

Öffentlicher Druck und die immer lauter werdenden Forderungen mutmaßlicher Opfer haben den Kongress dazu bewegt, einen Untersuchungsausschuss einzurichten, der mögliche Versäumnisse der Behörden und die Verstrickungen hochrangiger Persönlichkeiten aufklären soll. Dabei ist bemerkenswert, dass die Parteipolitik häufig in den Hintergrund trat - eine Seltenheit im polarisierten US-Kongress. Bisher haben die Abgeordneten jedoch wenig vorzuweisen: Weder gab es strafrechtliche Konsequenzen für mögliche Mittäter noch ein offizielles Eingeständnis eines Regierungsversagens.

Der republikanische Ausschussvorsitzende James Comer räumte zwar ein, dass die Regierung die Überlebenden im Stich gelassen habe, betonte aber, man versuche alle Fäden zusammenzuführen, um Verantwortliche zur Rechenschaft zu ziehen. Im Kern geht die Untersuchung der Frage nach, ob Hinweisen auf weitere Verstrickungen nicht nachgegangen wurde - und warum. Besonders im Fokus stehen die Jahre nach 2008, als Epstein durch eine umstrittene Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft nur eine milde Haftstrafe erhielt und danach weiterhin Kontakt zu einflussreichen Persönlichkeiten pflegte.

Epstein wurde 2019 tot in seiner Gefängniszelle gefunden, bevor ihm ein Prozess gemacht werden konnte. Sein Komplizen, Ghislaine Maxwell, verbüßt derzeit eine 20-jährige Haftstrafe. Als einer der jüngsten Aspekte wurde bekannt, dass der Kongress plant, weitere Befragungen durchzuführen, darunter auch den Tech-Milliardär Bill Gates, der ebenfalls Kontakt zu Epstein hatte. Bisher sagten bereits hochrangige Politiker beider Parteien aus, darunter die ehemaligen Regierungsmitglieder Bill und Hillary Clinton (Demokraten) sowie Pam Bondi und Howard Lutnick (beide Republikaner).

Die Befragung von Pam Bondi, die unter Trump Justizministerin war, verlief jedoch enttäuschend für die Opfer. Bondi verteidigte die Vorgehensweise der damaligen Regierung und weigerte sich, Fragen zu einer möglichen Verwicklung von Donald Trump zu beantworten. Demokratische Abgeordnete warfen dem Ausschussvorsitzenden Comer vor, Regierungsvertretern ein Ausweichen schwieriger Fragen ermöglicht zu haben. Missbrauchsopfer wie Annie Farmer, die zur Anhörung nach Washington reiste, äußerten sich zutiefst frustriert.

Sie betonten, ohne eine offizielle Anerkennung der Versäumnisse sei es kaum möglich, Gerechtigkeit oder Heilung zu erreichen. Ein weiterer points of contention ist die chaotische und unvollständige Freigabe von Epstein-Akten durch das Justizministerium. Die Veröffentlichung wurde wiederholt verzögert, ließ Nacktfotos und persönliche Informationen von Opfern unberücksichtigt und verstärkte so das Gefühl der Betroffenen, vom Justizsystem im Stich gelassen worden zu sein.

Der demokratische Abgeordnete Ro Khanna, der einen Gesetzentwurf zur vollständigen Freigabe der Akten eingebracht hatte, fragt immer noch: "Warum gab es keine einzige Untersuchung gegen Personen, die mutmaßlich Missbrauch oder Finanzverbrechen begangen haben?

" Auch republikanische Kollegen äußerten sich unzufrieden mit dem bisherigen Ergebnis. Auffällig ist der Kontrast zur Entwicklung in Europa, wo Regierungsfunktionäre in Ländern wie Großbritannien, Schweden, Norwegen und der Slowakei aufgrund ihrer Epstein-Kontakte zurücktreten mussten. In den USA hingegen blieben vergleichsweise milde Konsequenzen, was den Anschein erweckt, dass Reiche und Mächtige das System zu ihrem Vorteil beeinflussen können. Der Kongress steht nun unter erneutem Druck, die offenen Fragen zu klären und echte Rechenschaftspflicht herzustellen.

Die geplanten weiteren Befragungen, unter anderem von Bill Gates, sollen Licht ins Dunkel bringen, doch die Erwartungen der Opfer und der Öffentlichkeit sind nach den bisherigen Enttäuschungen gedämpft





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