US-Justizministerium sieht angeblichen Epstein-Abschiedsbrief erstmals – neue Fragen im Fall

Das US-Justizministerium hat einen angeblichen Abschiedsbrief von Jeffrey Epstein zum ersten Mal gesehen. Die Notiz, die nach Epsteins erstem Suizidversuch gefunden wurde, wirft neue Fragen über seinen Tod auf. Der Brief war fast fünf Jahre lang versiegelt und ist nicht authentifiziert.

Das US- Justiz ministerium hat bestätigt, dass es einen angeblichen Abschiedsbrief von Jeffrey Epstein zum ersten Mal gesehen hat. Ein Richter hatte die Freigabe der Notiz am Mittwoch angeordnet, nachdem die New York Times beantragt hatte, den Brief und weitere Dokumente in einem Verfahren im Zusammenhang mit Epsteins Zellengenossen Nicholas Tartaglione zu öffnen.

Die Notiz, die nach Epsteins erstem Suizidversuch in seiner Zelle gefunden wurde, ist teilweise schwer lesbar und nicht authentifiziert. In dem Brief heißt es: «Sie haben mich monatelang untersucht – nichts gefunden!! » und «Es ist ein Privileg, den Zeitpunkt des Abschieds selbst wählen zu können.

» Tartaglione, ein ehemaliger Polizist, erklärte, er habe den handschriftlichen Zettel in einem Buch entdeckt, nachdem Epstein in ihrer gemeinsamen Zelle in einem Bundesgefängnis in Manhattan mit einem Bettlaken um den Hals gefunden worden war. Epstein wurde später in eine andere Zelle verlegt, wo er wenige Wochen danach tot aufgefunden wurde. Die Behörden stuften seinen Tod als Suizid ein. Es ist unklar, ob Epstein den Brief verfasst hat.

Die Notiz war fast fünf Jahre lang versiegelt und nur wenigen Menschen bekannt. Das Justizministerium teilte am Donnerstag mit: «Der Brief wurde bislang nicht authentifiziert, und dies ist auch das erste Mal, dass das Justizministerium ihn sieht. » Die Enthüllung wirft neue Fragen über die Umstände von Epsteins Tod und die Handhabung des Falls durch die Behörden auf. Kritiker fordern eine erneute Untersuchung der Ereignisse, insbesondere angesichts der vielen unklaren Punkte in dem hochkarätigen Fall.

Epstein, ein bekannter Finanzier, war wegen Menschenhandels und sexueller Ausbeutung Minderjähriger angeklagt worden. Sein Tod im Gefängnis im August 2019 löste eine Welle von Verschwörungstheorien aus, da viele Zweifel an der offiziellen Darstellung seines Suizids hatten. Die Freigabe des Briefs könnte neue Erkenntnisse liefern oder weitere Spekulationen anheizen. Tartaglione selbst steht in einem eigenen Verfahren wegen Mordes und Entführung vor Gericht.

Sein Anwalt hatte argumentiert, dass die Veröffentlichung der Dokumente seine Verteidigung unterstützen könnte. Die New York Times hatte die Freigabe der Notiz mit dem Argument gefordert, dass die Öffentlichkeit ein Recht auf Transparenz in diesem Fall habe. Die Enthüllung des Briefs kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Debatte über die Justizbehörden und ihre Handhabung von Hochkarätigen Fällen erneut aufgeflammt ist. Epstein war ein enger Bekannter vieler einflussreicher Persönlichkeiten, und sein Fall hat die Diskussion über Machtmissbrauch und Justizgleichheit verstärkt.

Die weiteren Entwicklungen in diesem Fall werden mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, da sie weitreichende Konsequenzen für das Vertrauen in das Justizsystem haben könnten





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