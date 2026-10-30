US-Justizministerium prüft Stimmzettel nach Senatswahl in Alaska

Das US-Justizministerium will Stimmzettel der Senatswahl in Alaska sichern. Hintergrund ist der Verdacht der Wählertäuschung durch zwei Kandidaten namens Sullivan.

Das US-Justizministerium hat am Freitag (Ortszeit) strafrechtliche Ermittlungen wegen des Vorwurfs der versuchten Wählertäuschung bei der Senatswahl in Alaska bestätigt. Wie aus einem Gerichtsdokument in Anchorage hervorgeht, versucht die Behörde vor Gericht zu erwirken, dass bestimmte Stimmzettel gesondert aufbewahrt werden. Ziel sei es, so heißt es in dem Dokument, falls nötig untersuchen zu können, ob Wählerinnen und Wähler bei der Stimmabgabe aufgrund der Namensgleichheit zweier Kandidaten verwirrt gewesen seien.

Hintergrund: Zwei Kandidaten namens Sullivan

Die Ermittlungen drehen sich um die Senatswahl in Alaska, bei der der republikanische Amtsinhaber Dan S. Sullivan und ein Herausforderer mit demselben Nachnamen antraten. Demokraten wird seit längerem verdächtigt, den Namensvetter des Amtsinhabers aus taktischem Kalkül zur Kandidatur bewogen zu haben. Der Vorwurf lautet, Wählerinnen und Wähler sollten gezielt in die Irre geführt werden, um den Herausforderer Sullivan mit dem Amtsinhaber Sullivan zu verwechseln und so die Chancen des Amtsinhabers zu schmälern. Dadurch sollten die Chancen der demokratischen Kandidatin Mary Peltola erhöht werden, argumentieren Trump und seine Partei.

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Offizielle Beweise für diesen Vorwurf sind bislang nicht bekannt. Allerdings hatte die New York Times jüngst berichtet, Verbündete der demokratischen Kandidatin Peltola hätten schon lange vor der Wahl gezielt nach einem Namensvetter des Amtsinhabers gesucht, um dessen Erfolgschancen zu schmälern. Laut der Zeitung bestreitet Peltolas Wahlkampfteam jegliche Beteiligung an dessen Kandidatur.

Rechtliche Schritte und mögliche Folgen

Der Schritt des Justizministeriums wirft die Frage auf, wie im Nachhinein überhaupt festgestellt werden könnte, was genau Wählerinnen und Wähler zu ihrer Stimmabgabe bewogen hat und ob eine Verwechslung dabei möglicherweise eine Rolle gespielt hat. Zudem will ein Kläger gegen den Bundesstaat vorgehen, um eine Bestätigung der Wahlergebnisse zu verhindern, falls dem republikanischen Amtsinhaber wegen einer Namensverwechslung am Ende Stimmen fehlen sollten. Mit ihrem neuen Antrag schaltet sich die US-Bundesjustiz in die Wahlen in dem Bundesstaat ein, was als ungewöhnlich gilt.

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Die Senatswahl in Alaska war bereits vor der Stimmabgabe von Kontroversen überschattet. Die Namen der beiden Kandidaten Sullivan hatten zu Verwirrung geführt, und nun untersucht das Justizministerium, ob diese Verwirrung absichtlich herbeigeführt wurde. Die gesonderte Aufbewahrung der Stimmzettel soll sicherstellen, dass im Falle weiterer Ermittlungen Beweismaterial erhalten bleibt.

Politische Dimension und offene Fragen

Der Fall hat eine politische Dimension: Trump und seine Partei werfen den Demokraten vor, mit der Kandidatur des Namensvetters eine Täuschung der Wähler beabsichtigt zu haben. Die Demokraten weisen dies zurück. Die Ermittlungen des Justizministeriums könnten nun Aufschluss darüber geben, ob es tatsächlich eine koordinierte Aktion gab, um Wähler zu verwirren. Bislang gibt es jedoch keine offiziellen Beweise für eine solche Täuschung.

Die Entscheidung des Justizministeriums, Stimmzettel zu sichern, ist ein Novum in einem laufenden Wahlverfahren und unterstreicht die Bedeutung des Falls. Beobachter sehen darin ein Zeichen, dass die Behörden den Vorwürfen ernsthaft nachgehen. Die Ergebnisse der Ermittlungen bleiben abzuwarten.