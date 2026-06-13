US-Justizministerium genehmigt Übernahme von Warner Bros. durch Paramount

Die Fusion von Paramount und Warner Bros. Discovery hat eine wichtige Hürde genommen. Das US-Justizministerium hat die geplante Übernahme von Warner Bros. durch Paramount ohne Auflagen genehmigt.

Die Fusion von Paramount und Warner Bros. Discovery hat eine wichtige Hürde genommen. Das US-Justizministerium hat die geplante Übernahme von Warner Bros. durch Paramount ohne Auflagen genehmigt.

Die Kartellbehörde sieht keine Probleme für den Wettbewerb. Der Zusammenschluss werde weder dem Wettbewerb noch US-Verbrauchern schaden - sowohl im TV- oder Streaming-Geschäft als auch in der Filmproduktion. Mehrere US-Bundesstaaten könnten aber Klage einreichen. Auch außerhalb der USA, etwa in Europa, laufen noch Wettbewerbsprüfungen.

Der Bieterkampf um Warner Bros. begann, als Warner Bros. und der Streamingdienst Netflix eine verbindliche Übernahmevereinbarung für das Studio- und Streaming-Geschäft eingegangen waren. Daraufhin wandte sich der Paramount-Konzern direkt an die Aktionäre und bot 108,4 Milliarden Dollar für den gesamten heutigen Konzern Warner Bros. Discovery samt der TV-Sender, darunter CNN. Netflix bot knapp 83 Milliarden Dollar für die Filmstudios und das Streaming-Geschäft - und zog sich schließlich aus dem Bieterkampf zurück.

Der Bieterkampf geht auch um das Schicksal des Nachrichtensenders CNN, bei dem oft kritisch über US-Präsident Donald Trump berichtet wird. Trump sagte im Dezember, es müsse sichergestellt werden, dass CNN bei einem Deal auf jeden Fall den Besitzer wechselt. Paramount wurde im vergangenen Jahr von der Familie des als Trump-Unterstützer bekannten Tech-Milliardärs Larry Ellison gekauft. Die Nachrichtenredaktion des Paramount-Senders CBS schlug seit der Übernahme durch die Ellisons zum Teil einen freundlichen Ton gegenüber der Trump-Regierung an.

Trump-Kritiker in den USA befürchten, dass CNN unter dem Dach von Paramount die redaktionelle Unabhängigkeit verlieren könnte. Paramount will Warner Bros. nun vollständig übernehmen - mitsamt Filmstudios, Streaming-Angeboten und Fernsehsendern. Warner Bros. ist vor allem wegen des umfangreichen Filmkatalogs für Konkurrenten attraktiv. So besitzt das Studio erfolgreiche Marken wie Harry Potter, Lord of the Rings, Batman und Barbie





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Paramount Warner Bros. Discovery US-Justizministerium Übernahme

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