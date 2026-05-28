US-Justizministerium ermittelt gegen Jean Carroll wegen Meineids

Die Autorin Jean Carroll, die Donald Trump des sexuellen Missbrauchs beschuldigte, steht nun selbst im Fokus des US-Justizministeriums. Die Behörde prüft, ob Carroll in ihrem Zivilverfahren gegen den Präsidenten einen Meineid geleistet hat, da sie angeblich eine externe Finanzierung nicht offenlegte.

Die Autorin Jean Carroll , die den heutigen US-Präsidenten Donald Trump des sexuellen Missbrauchs beschuldigte, gerät nun selbst ins Visier seiner Regierung. Medienberichten zufolge ermittelt das US-Justizministerium wegen Meineid s gegen Carroll.

Die Behörde prüft, ob Carroll in dem Zivilverfahren gegen Trump nicht die Wahrheit gesagt habe. Im Kern geht es um eine eidesstattliche Erklärung Carrolls, in der sie angab, keine externe Finanzierung für ihre Klage erhalten zu haben. Später wurde jedoch bekannt, dass der Milliardär Reid Hoffman, Mitbegründer von LinkedIn, einen Teil der Prozesskosten übernommen hatte. Der amtierende Justizminister Todd Blanche hat sich laut CNN aus den Ermittlungen zurückgezogen, da er zuvor als Anwalt für Trump tätig war.

Der Fall geht auf eine Klage Carrolls aus dem Jahr 2019 zurück. Sie warf Trump vor, sie 1996 in einem New Yorker Nobelkaufhaus sexuell missbraucht und später verleumdet zu haben. Trump wies die Vorwürfe stets zurück und bezeichnete Carrolls Aussagen als Erfindung. Im Jahr 2023 sprach eine New Yorker Geschworenenjury Carroll eine Entschädigung in Höhe von fünf Millionen Dollar zu.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Trump die Autorin sexuell missbraucht und anschließend verleumdet hatte. Strafrechtlich waren die Vorwürfe zu diesem Zeitpunkt bereits verjährt, der zivilrechtliche Weg stand jedoch offen. Parallel dazu fand ein zweiter Verleumdungsprozess gegen Trump statt, der sich auf spätere Äußerungen Trumps bezog. In diesem Verfahren sagte Trump Anfang 2024 vor Gericht aus und wiederholte seine Unschuldsbeteuerungen.

Er betonte, er habe Carroll nie verletzen wollen, sondern lediglich sich selbst, seine Familie und die Präsidentschaft verteidigt. Die Jury sprach Carroll in diesem zweiten Verfahren eine weitere Entschädigung von über 83 Millionen Dollar zu. Trump legte gegen beide Urteile Berufung ein, die jedoch abgewiesen wurde. Die nun bekannt gewordenen Ermittlungen des Justizministeriums werfen ein neues Licht auf den Fall.

Carrolls Anwälte erklärten, dass die Offenlegung der Finanzierung durch Hoffman keine Auswirkung auf die Glaubwürdigkeit ihrer Mandantin habe. Hoffman habe die Hilfe angeboten, um Carrolls Klage gegen einen mächtigen Gegner zu unterstützen. Die Untersuchung wird von Staatsanwälten geführt, die nicht unter der Aufsicht von Todd Blanche stehen. Es bleibt abzuwarten, ob die Ermittlungen zu einer Anklage gegen Carroll führen.

Der Fall könnte erhebliche politische Auswirkungen haben, da Trump als Präsident und ehemaliger Kandidat immer wieder die Justiz gegen seine Kritiker einsetzt. Kritiker werfen der Regierung vor, das Justizministerium zu instrumentalisieren, um politische Gegner zu verfolgen. Carroll selbst zeigte sich unbeeindruckt und betonte, dass sie weiterhin hinter ihrer Aussage stehe. Insgesamt zeigt der Fall die komplexe Verflechtung von Justiz und Politik in den USA.

Während Trump jegliches Fehlverhalten bestreitet, sehen viele Beobachter die Ermittlungen gegen Carroll als Teil eines Musters, bei dem die Regierung ihre Macht nutzt, um gegen Kritiker vorzugehen. Die Entwicklung bleibt abzuwarten





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