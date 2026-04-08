US-Journalistin Shelly Kittleson offenbar freigelassen: Ungewissheit trotz Freilassung

Die pro-iranische Miliz Kataib Hizbollah soll die US-Journalistin Shelly Kittleson freigelassen haben. Die Umstände und die vollständige Sicherheit der Journalistin bleiben jedoch unklar, da ihre Mutter angibt, ihre Tochter sei noch nicht in Sicherheit. Die Freilassung erfolgte angeblich als Geste an den scheidenden irakischen Premierminister und im Austausch für die Freilassung von Milizmitgliedern.

Die US-Journalistin Shelly Kittleson , die am 31. März in Bagdad entführt wurde, ist offenbar wieder frei. Irak ische Regierungsvertreter bestätigten am Dienstag ihre Freilassung , wobei die Bedingung darin bestand, dass die 49-jährige Kittleson den Irak umgehend verlassen müsse.

Diese Nachricht folgte auf die Ankündigung der pro-iranischen irakischen Miliz Kataib Hizbollah, die Kittleson freilassen zu wollen – angeblich als «Anerkennung» für die «patriotische Haltung» des scheidenden Ministerpräsidenten Mohammed Schia al-Sudani. Die Freilassung von Kittleson soll im Gegenzug für die Freilassung mehrerer im Irak inhaftierter Mitglieder der Kataib Hizbollah erfolgt sein, wie zwei Vertreter der Miliz der Nachrichtenagentur AP berichteten. Allerdings war die Reaktion des US-Aussenministeriums zunächst verhalten. Es ist üblich, dass das Ministerium die Freilassung von im Ausland entführten US-Bürgern erst bestätigt, wenn diese sich in der Obhut der US-Behörden befinden oder das Land sicher verlassen haben. Die Mutter von Shelly Kittleson äusserte sich in Wisconsin, dass ihre Tochter noch nicht wirklich in Sicherheit sei, und machte keine weiteren Angaben, was auf eine noch unklare Situation hindeutet.\Die Entführung von Shelly Kittleson am 31. März an einer Strassenecke in Bagdad warf von Anfang an Fragen auf. US-Vertreter hatten bereits frühzeitig den Verdacht geäussert, dass die Kataib Hizbollah hinter der Entführung stecke, was die Miliz jedoch nicht bestätigte. Vor der Freilassung der Journalistin berichtete ein Vertreter der irakischen Sicherheitskräfte, dass die irakischen Behörden bereit gewesen seien, sechs Mitglieder der Kataib Hizbollah freizulassen, die überwiegend im Zusammenhang mit Angriffen auf einen US-Stützpunkt in Syrien inhaftiert waren. Die Verhandlungen und die Kontaktaufnahme mit der Führung der Miliz gestalteten sich als besonders schwierig, da sich die Anführer und Kommandeure der Bataillone versteckt hielten und ihren Aufenthaltsort geheim hielten. Dies verdeutlicht die Komplexität und die Risiken, die mit solchen Entführungen und den anschliessenden Verhandlungen verbunden sind. Die Situation erinnert an den Fall der russisch-israelischen Forscherin Elizabeth Tsurkov, die im März 2023 in Bagdad entführt und 903 Tage lang von der Kataeb Hizbollah festgehalten wurde, bevor sie durch eine von den USA vermittelte Vereinbarung freikam. Dieser Fall unterstreicht die Gefährlichkeit und die politische Brisanz der Aktivitäten bewaffneter Gruppen im Irak.\Die Freilassung von Shelly Kittleson wirft ein Schlaglicht auf die anhaltende politische Instabilität und die Sicherheitslage im Irak. Die Beteiligung der Kataib Hizbollah, einer Miliz mit Verbindungen zum Iran, unterstreicht die Rolle ausländischer Akteure in der irakischen Politik und die Komplexität der lokalen Konflikte. Die Freilassung im Austausch gegen eigene Mitglieder deutet auf eine Art politischen Deal hin, der die Interessen verschiedener Akteure berücksichtigt. Die Tatsache, dass das US-Aussenministerium sich noch zurückhält, deutet darauf hin, dass die Situation noch nicht vollständig geklärt ist und weitere Entwicklungen abgewartet werden müssen. Die Ungewissheit über den Verbleib von Kittleson und die Äusserungen ihrer Mutter lassen vermuten, dass die Lage vor Ort weiterhin unsicher ist. Dieser Vorfall ist auch ein Beispiel für die Gefahren, denen Journalisten in konfliktbehafteten Gebieten ausgesetzt sind und unterstreicht die Notwendigkeit, deren Sicherheit zu gewährleisten. Die Ereignisse fordern eine kritische Auseinandersetzung mit der Rolle der Milizen im Irak, der internationalen Politik und den Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung





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