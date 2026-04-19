US-Journalist enthüllt brisante Details zur Nord-Stream-Sabotage – Ex-Erotik-Model unter den mutmaßlichen Tätern

Ein US-Journalist will die Hintergründe der Nord-Stream-Sprengung aufgedeckt haben und nennt eine ehemalige Erotik-Darstellerin als Teil der mutmaßlichen Sabotage-Einheit.

Der Fall der Nord-Stream-Pipelines, die im September 2022 mutmaßlich durch Sabotage akte zerstört wurden, sorgt weiterhin für Aufsehen und wirft immer neue Fragen auf. Nun behauptet ein US-Journalist, die Hintergründe der Tat persönlich erforscht und die Drahtzieher getroffen zu haben. In einem Podcast der „Bild“-Zeitung und in seinem neuen Buch enthüllt der Reporter des „Wall Street Journal“, Bojan Pancevski, brisante Details, die das Bild der bisherigen Ermittlungen erweitern.

Demnach soll hinter der hochriskanten Operation eine ukrainische Eliteeinheit gestanden haben, finanziert von privaten Geldgebern und geführt von zwei erfahrenen Geheimdienstveteranen. Das Ziel sei klar gewesen: Russlands wichtigstes Einflussinstrument in Europa, die Gasleitungen nach Deutschland, zu kappen und damit Moskau die wirtschaftliche und politische Macht zu entziehen. Besonders pikant an Pancevskis Darstellung ist die Rekrutierung von Zivilisten für die gefährliche Mission anstelle von erfahrenen Agenten. Unter diesen Zivilisten soll sich laut dem Journalisten auch eine Frau befinden, die einst als Erotik-Darstellerin tätig war. In seinem Buch wird sie unter dem Pseudonym Freya geführt. Pancevski beschreibt, wie Freya als junge Frau im Kiewer Nachtleben aktiv war, nebenbei modellte und dabei auch für freizügige Aufnahmen posierte. Auf einem dieser Fotos soll sie in einem Kapitänsmantel das Cover eines Erotikmagazins geschmückt haben, begleitet von einer anzüglichen Überschrift bezüglich der Krim. Diese Vergangenheit soll die Ermittler zunächst ins Grübeln gebracht haben, als sie auf die expliziten Aufnahmen stießen und sich fragten, ob es sich tatsächlich um dieselbe Person handle oder ob dies eine gezielte Falschinformation sei. Die Wendung in Freyas Leben begann laut Pancevski Anfang zwanzig, als sie ihre Leidenschaft für das Tauchen entdeckte. Diese Fähigkeit, die sie ursprünglich als Tauchlehrerin an fernen Küsten einsetzte, sollte ihr Leben später dramatisch verändern. Mit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine habe sich ihr bisheriges Dasein abrupt beendet. Über Kontakte in der Taucherszene kam sie zu einer schattenhaften Geheimdiensteinheit. Den Beamten dieser Einheit wurde ihr laut dem Buch eine heikle, potenziell lebensgefährliche Mission angeboten, die sich direkt gegen Russlands Kriegskasse richten sollte. Freyas Antwort auf dieses Angebot sei ein entschlossenes „Wo soll ich unterschreiben?“ gewesen. In der Folge soll sie eine zentrale Rolle bei der Sprengung der Nord-Stream-Pipelines gespielt haben. Wiederholt tauchte sie demnach mit rund 80 Kilogramm Ausrüstung in die Tiefe, um die Sprengsätze an den Pipelines anzubringen, oft unter schwierigen Bedingungen und bei rauer See. Pancevski zufolge bildet Freya heute Soldaten im taktischen Tauchen aus und soll offiziell zur ukrainischen Armee gehören. Die deutschen Behörden ermitteln weiterhin intensiv und vermuten eine ukrainische Gruppe hinter der Tat. Ein Verdächtiger wurde bereits in Italien gefasst und an Deutschland ausgeliefert. Pancevskis Enthüllungen werfen ein neues Licht auf die komplexen und verdeckten Operationen, die mit dem Krieg in der Ukraine einhergehen





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