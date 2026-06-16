US-Iran-Abkommen: Unterzeichnung in der Schweiz geplant

Die Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Krieges soll am Freitag auf dem Bürgenstock in Nidwalen unterzeichnet werden. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) stehe seit mehreren Tagen in engem Kontakt mit den Vereinigten Staaten, dem Iran, Pakistan und Katar, um die Ankunft von Delegationen in der Schweiz und ein Treffen zur möglichen Unterzeichnung der Absichtserklärung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran zu ermöglichen.

Die Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Krieges soll am Freitag auf dem Bürgenstock in Nidwalen unterzeichnet werden. Das Aussendepartement in Bern bestätigte am Dienstag eine Meldung der"NZZ".

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) stehe seit mehreren Tagen in engem Kontakt mit den Vereinigten Staaten, dem Iran, Pakistan und Katar, um die Ankunft von Delegationen in der Schweiz und ein Treffen zur möglichen Unterzeichnung der Absichtserklärung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran zu ermöglichen, hiess es Auf Anfrage von Keystone-SDA. Die Unterzeichnung sei derzeit für Freitag, den 19. Juni, in Bürgenstock im Kanton Nidwalden geplant.

"Dieser Ort wurde von den pakistanischen und katarischen Vermittlern sowie von den Vereinigten Staaten und dem Iran vorgeschlagen", so das EDA weiter





swissinfo_de / 🏆 9. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

US-Iran-Abkommen Unterzeichnung Schweiz Kanton Nidwalden Bürgenstock Vereinigte Staaten Iran Pakistan Katar Vermittler Verstoss Gegen Die Getroffene Vereinbarung Ende Des Krieges Israelische Besetzung Von Gebieten Im Libanon

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVP-Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» gescheitert, Zuwanderung in der Schweiz nicht begrenztDie SVP-Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» ist gescheitert, die Zuwanderung in der Schweiz nicht begrenzt. Gemäss der Initiative hätte die ständige Wohnbevölkerung zehn Millionen vor 2050 nicht überschreiten dürfen. Die SVP-Initiative laut den Hochrechnungen der SRG auch das Volksmehr nicht erreichen.

Read more »

Friedensabkommen zwischen USA und Iran erreicht - Unterzeichnung in der Schweiz geplantPakistanischer Ministerpräsident Shehbaz Sharif verkündet Friedensabkommen zwischen USA und Iran. US-Präsident Trump und iranischer Vizeaußenminister bestätigen. Rahmenabkommen sieht sofortige Beendigung der Militäroperationen und Öffnung der Straße von Hormus nach Minenräumung vor. Internationale Zustimmung von Katar, Großbritannien, Frankreich und Deutschland.

Read more »

pädiatrie schweiz empfiehlt neue offizielle Wachstumskurven für Kinder und Jugendliche in der SchweizFreiburg (ots) - Wachstumskurven gehören zu den wichtigsten Instrumenten der Kinder- und Jugendmedizin. Sie helfen Kinderärzt:innen, das Wachstum und die Entwicklung von...

Read more »

USA und Iran verhandeln am Freitag in der Schweiz weiterDas geplante Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran soll nur der Anfang sein. Bereits unmittelbar nach der Unterzeichnung in Genf wollen beide Seiten die nächste Verhandlungsrunde starten. Für eine umfassende Einigung setzen sie sich ein ambitioniertes Ziel: 60 Tage.

Read more »