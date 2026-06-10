US-Interventionen in Lateinamerika: Grabendorff über Regimechange, Sanktionen und die politisierte Fussball-WM

Der Lateinamerika-Experte Wolf Grabendorff analysiert die US-Strategie unter Trump. Im Fokus: die katastrophalen Auswirkungen der Sanktionen auf Kuba, die faktische Finanzkontrolle in Venezuela und die unterschiedlichen geopolitischen Interessen der USA. Zudem erklärt er, warum die Fussball-WM in Südamerika diesmal hochpolitisch ist.

Die USA setzen ihre aggressive Handelspolitik gegenüber Kuba fort und verschärfen die Sanktionen erheblich. Gleichzeitig festigen sie ihren Einfluss in Venezuela , wo sie die finanziellen Ströme des Landes kontrollieren.

Der Lateinamerika-Experte Wolf Grabendorff analysiert im Interview die Strategie von US-Präsident Trump, beleuchtet die wahren Interessen hinter den Interventionen in der Region und erklärt, warum selbst die bevorstehende Fussball-Weltmeisterschaft in Südamerika hochpolitisch konnotiert ist. Grabendorff, ein deutscher Politikwissenschaftler mit jahrzehntelanger Erfahrung in Lateinamerika, war unter anderem als Gastprofessor für internationale Beziehungen in Quito, Ecuador, tätig und hat mehrere Bücher zum Thema verfasst.

Auf die Frage, wie die Lage in Kuba nach den verschärften US-Sanktionen einzuschätzen sei, beschreibt Grabendorff eine katastrophale humanitäre Situation. Das Bruttosozialprodukt sei allein in den ersten vier Monaten des Jahres um fünfzehn Prozent eingebrochen, der Tourismus, eine wichtige Devisenquelle, sei komplett zum Erliegen gekommen. Die Vereinten Nationen warnen, dass zwei Drittel der kubanischen Bevölkerung sich nur noch eine Mahlzeit pro Tag leisten können. Grabendorff spricht von einer "mittelalterlich anmutenden Strategie des Aushungerns", die von den USA angewandt werde.

Das oberste Ziel von Trump sei ein Regimewechsel in Havanna, was noch keinem seiner Vorgänger gelungen sei. Auf den Einwand, dass Trump Kuba zu einem "gut regierten Land" machen wolle und damit nicht unrecht habe, entgegnet Grabendorff, dies bagatellisiere die historische Verantwortung der USA. Kuba leide seit sechzig Jahren unter US-Sanktionen, die den Zugang zu modernen medizinischen Geräten und anderer Technologie blockiert hätten.

Das Argument des schlechten Regierens verschleiere den primären politischen Willen, das seit Jahrzehnten bestehende sozialistische Regime zu beseitigen. Der Vergleich mit Venezuela zeigt nach Grabendorffs Analyse unterschiedliche US-Interessen. In Venezuela gehe es vor allem um die Sicherung der riesigen Ölreserven und um Stabilität, nicht um Demokratie. Die derzeitige venezolanische Regierung agiere als williger Vasallenstaat, der von Washington aus "gemanagt" werde.

Das US-Finanzministerium kontrolliere faktisch alle Einnahmen und Ausgaben des Landes. So sei es selbst der Vizepräsidentin nicht möglich gewesen, eine Erhöhung des Mindesteinkommens durchzusetzen, ohne das Einverständnis Washingtons. Kuba hingegen sei ökonomisch uninteressant, da es über keine nennenswerten Rohstoffe verfüge. Die Intervention ziele dort rein auf den politischen Sturz des Regimes ab.

Die Situation Kubs vergleicht Grabendorff mit dem Iran: Beide Länder hätten Jahrzehnte harter Sanktionen überstanden und ihre Regime trotz einer unzufriedenen Bevölkerung an der Macht halten können. Die anstehende Fussball-Weltmeisterschaft, die in Südamerika normalerweise die innenpolitischen Debatten in den Hintergrund drängt, sei dieses Mal anders. Das beste Beispiel sei Kolumbien, wo der amtierende Präsidentschaftskandidat das Trikot der Nationalmannschaft zu seinem Parteisymbol gemacht habe. Seine Anhänger trügen es nicht als Ausdruck der WM-Begeisterung, sondern als politisches Bekenntnis zu ihm.

In anderen Ländern werde die Innenpolitik zwar für die Dauer des Turniers etwas in den Hintergrund treten, besonders wenn eine südamerikanische Mannschaft erfolgreich sei. Das Gespräch führte David Karasek





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