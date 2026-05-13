US-Intelligence: Iran Still Possesses 70 Percent of Its Rocket Arsenal Despite War, Trump on China Trip

Despite the ongoing war between Iran and the US, the Iranian government still holds about 70 percent of its rocket arsenal, as per intelligence provided by the United States'

Trotz Krieg verfügt der Iran laut US-Geheimdiensten noch über rund 70 Prozent seines Raketenarsenals. Trump befindet sich auf dem Weg nach China . Trump bezeichnete die Waffenruhe mit dem Iran als «so schwach wie nie zuvor».

US-Medien berichten, dass der iranische Raketenarsenale noch rund 70 Prozent seiner Bestände umfasst. Donald Trump zeigt sich schwer verärgert über einen neuen Vorschlag aus Teheran zur Beendigung des Krieges. Iranians Parlamentssprecher Mohammed Bagher Ghalibaf gab sich kämpferisch: «Wir sind auf alle Optionen vorbereitet. »Tatsächlich ist die Unterstützung aus China für den Iran ein Spannungspunkt im Verhältnis zwischen Washington und Peking.

So hatte das US-Finanzministerium zuletzt mehrfach Sanktionen gegen chinesische Firmen verhängt, die dem USA zufolge unerlaubten Zugang zum iranischen Raketenarsenale gewähren. Der Iran verfügt US-Medienberichten zufolge immer noch über den Grossteil seiner Bestände an mobilen Abschussrampen und Raketen. Die «New York Times» berichtet über Erkenntnisse von US-Geheimdiensten, wonach der Iran noch etwa 70 Prozent seiner mobilen Abschussrampen sowie rund 70 Prozent des Raketenarsenals habe, das er vor dem Krieg auf den Weg gebracht hatte.

Demnach habe der Iran auch wieder Zugang zum Grossteil seiner unterirdischen Raketenlager, heisst es. Der Iran hat laut US-Berichten wieder Zugang zu den meisten seiner Raketenstellungen entlang der Strasse von Hormus. - keyston





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