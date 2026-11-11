Die unerwartet hohe US-Inflation im Oktober und hawkish Signale von Fed-Vertretern wie Christopher Waller und Lorie Logan führen zu Zinserhöhungen bei Staatsanleihen in Tokio, Europa und den USA.

Die US-amerikanische Inflation legte im Oktober deutlich stärker zu als von den Finanzmärkten erwartet, was die Spekulationen über eine aggressive Geldpolitik der Federal Reserve anheizte. Nach dem überraschend starken Arbeitsmarktbericht der Vorwoche zeigte sich am Dienstag, dass die Preisdynamik weiter anhält und die Zentralbank unter Druck gerät, die Zinsen schneller zu erhöhen. Diese Entwicklung markiert einen Wendepunkt in der Wahrnehmung der geldpolitischen Kurskorrekturen durch die Notenbank.

Strikte Zinspolitik der Federal Reserve

Die Federal Reserve bereitet sich auf strengere Maßnahmen vor, um die Inflation effektiv zu bekämpfen. Christopher Waller, Mitglied des Direktoriums der US-Notenbank, signalisierte seine Unterstützung für eine Erhöhung des Leitzinses um 25 Basispunkte auf der Sitzung im Dezember. Er betonte dabei, dass auch eine Anhebung um 50 Basispunkte in Betracht gezogen werden müsse, um die geldpolitischen Ziele zu erreichen.

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Waller widersprach der Kritik, er sei zu hawkish eingestellt, und verwies darauf, dass mindestens drei frühere Senkungen des Sicherheitsleitzinses wieder rückgängig gemacht werden müssten. Diese klare Positionierung unterstreicht den Willen der Notenbank, die Preisstabilität vorrangig zu gewährleisten, selbst wenn dies kurzfristige Belastungen für die Märkte bedeutet. Die Ankündigungen wurden als notwendiger Schritt zur Normalisierung der Geldpolitik gewertet.

Lorie Logan, Präsidentin der Fed-Distriktnotenbank von Dallas, schloss sich den Worten Wallers an und warnte, dass schnellere Zinserhöhungen diesen Winter notwendig werden könnten. Ein anderer Amtskollege von der Fed in Kansas City stuft die aktuelle Geldpolitik jedoch weiterhin als relativ akkommodierend ein. Trotz dieser unterschiedlichen Nuancen dominiert die Sorge vor weiteren Verschärfungen die Diskussion.

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Reaktionen der globalen Finanzmärkte

Der US-Anleihenmarkt reagierte sofort mit einem sogenannten bearish flattening, bei dem die kurzfristigen Zinsen stärker stiegen als die langfristigen. Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen legte um 17 Basispunkte zu, während die Rendite zehnjähriger Treasuries um 10 Basispunkte anstieg. Eine Zinserhöhung im Dezember ist durch diese Marktbewegungen now weitgehend eingepreist und spiegelt die erwartete harte Linie der Fed wider.

Am Mittwoch blieb der Anleihenhandel in den USA feiertagsbedingt wegen des Veterans Day geschlossen, was die volatile Dynamik jedoch nicht stoppte. Heute Donnerstag verkauft das US-Finanzministerium Treasury eine dreißigjährige Anleihe im Umfang von 25 Milliarden Dollar. Der Kursverfall am US-Bondmarkt schlug Wellen und beeinflusste die globalen Kapitalmärkte erheblich, da Investoren ihre Bewertungen neu justierten.

In Tokio sprang die Rendite der zehnjährigen japanischen Regierungsanleihe auf 2,79 Prozent, was dem stärksten Anstieg innerhalb eines Handelstags seit März entspricht. Auch die Renditen europäischer Staatsanleihen verzeichneten einen deutlichen Sprung nach oben, angeführt vom kurzen Ende der Kurve. Diese globale Übertragung der Zinsängste zeigt, wie stark die US-Monatsbank weltweit Einfluss auf die Kosten der Kapitalbeschaffung nimmt.

Weiterer Verlauf und Währungseffekte

Am Mittwoch beruhigte sich die Bewegung etwas, als sich die Märkte auf die neuen Realitäten einstellten. Die Verzinsung zehnjähriger deutscher Bundesanleihen bewegte sich auf 3,31 Prozent seitwärts, ebenso die Rendite zweijähriger Papiere auf 3,07 Prozent. Eine spezifische Ausgabe erzielte einen Emissionspreis von 100,2 Prozent, was einer Rendite von 0,442 Prozent pro Jahr entspricht. Die zweite Aufstockung der Ausgabe folgt in naher Zukunft.

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Der US-Dollar profitiert stark von der neuen Zinsrealität in den USA und setzte sich gegen andere Währungen durch. Am Mittwoch wurde er zu 0,8294 Franken pro Dollar gehandelt, was einem Rappen mehr als tags zuvor entspricht. Der Euro legte auf 0,9234 Franken pro Euro zu, bleibt aber unter dem Druck der höheren US-Renditen. Die Märkte warten nun auf weitere Daten, um die zukünftige Richtung der Geldpolitik zu bestätigen.