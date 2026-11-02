US-Handelsspannungen: Schweizer Exporte unter Druck trotz Midterms

Die Schweizer Wirtschaft reagiert auf US-Zölle und politische Unsicherheit. CEO Rahul Sahgal erklärt die Folgen für KMUs und die Zukunft nach den Wahlen am 3. November.

Die veränderte Handelspolitik der USA unter Donald Trump hat die Schweizer Wirtschaft stark getroffen. Seitdem Trump Zölle als politisches und wirtschaftliches Instrument einsetzt, stehen viele Schweizer Firmen vor neuen Herausforderungen. Insbesondere die Unsicherheit und die mangelnde Planbarkeit bereiten den Unternehmen große Sorgen, auch wenn konkrete Zollforderungen wie die ursprüngliche Ankündigung von 39 Prozent im August 2025 nach vier Monaten wieder zurückgenommen wurden.

Kernaussage zu US-Zöllen und Exporten

Die derzeit geltenden allgemeinen Zölle von 12,5 Prozent auf Schweizer Waren treffen vor allem diejenigen Unternehmen, die stark auf den internationalen Ruf der Marke "Made in Switzerland" setzen. Dazu gehören häufig kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Sektoren wie die Uhrenindustrie, die einen Großteil ihrer Produktion in der Schweiz durchführen und einen signifikanten Teil ihres Umsatzes in den USA erwirtschaften. Global betrachtet betreffen die US-Zölle etwa fünf bis zehn Prozent der gesamten Schweizer Exporte.

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Wirtschaftliche Folgen und Unternehmensstrategien

Rahul Sahgal, CEO der Schweizerisch-Amerikanischen Handelskammer, hebt die massive Umkrempelung der US-Handelspolitik sowie die damit einhergehende Deregulierung als zentrale Faktoren hervor. Die USA sind traditionell ein wichtiger Markt, in dem Schweizer Firmen erfolgreich wachsen konnten. Durch die neue Handelspolitik wurde der Marktzugang jedoch infrage gestellt. Die Handelspolitik dient jetzt als Instrument zur Lösung nationaler Sicherheitsfragen, zur Steuerung der Migrationspolitik, zur Reduzierung des Haushaltsdefizits und zur Förderung der Reindustrialisierung im eigenen Land.

Obwohl die Anwendung von Zöllen erwartet wurde, war die Vehemenz, mit der Trump diese Politik durchsetzt, für viele überraschend. Unternehmen hatten sich jedoch vorbereitet, was sich an der Investitionsliste von über 200 Milliarden Franken zeigt, die Schweizer Firmen bis 2028 in den USA zugesagt haben. Parallel dazu hat die Verabschiedung des "One Big Beautiful Bill Act" (OBBBA) die USA steuerlich und regulatorisch attraktiver gemacht. Eine wichtige Ausnahme betrifft US-Firmen, die von der OECD-Mindeststeuer ausgenommen sind, was die Wettbewerbsfähigkeit weiter beeinflusst.

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Perspektiven nach den Midterms am 3. November

Am Dienstag, dem 3. November, wählen die USA das gesamte Repräsentantenhaus und rund ein Drittel des Senats neu. Diese Midterms entscheiden darüber, ob die Republikaner von Donald Trump ihre Mehrheiten im Kongress verteidigen können. Rahul Sahgal erwartet eine weitere Zollankündigung nach den Midterms, wobei die Unsicherheit im System weiter zunimmt. Die US-Wähler und die politische Lage in Washington haben somit direkte Auswirkungen auf die wirtschaftliche Planungssicherheit für ausländische Partner.

Auch wenn die Demokraten bei den Midterms einen Sieg erringen sollten, würde dies an den bestehenden Zöllen vermutlich wenig ändern. Donald Trump erhebt diese Zölle primär mit seiner Exekutivmacht und nicht über den direkten Gesetzgebungsprozess des Kongresses. Zwar haben die Demokraten Vorlagen angekündigt, um die gesetzlichen Grundlagen aufzuheben, auf denen Trumps Maßnahmen basieren. Doch selbst wenn solche Gesetze von beiden Kammern angenommen würden, besitzt der Präsident ein Vetorecht, wodurch solche Schritte oft nur symbolischen Charakter behalten.

Politische Hebel und diplomatische Beziehungen

Die Schweiz ist für die USA als Exportmarkt mit drei Prozent des Absatzzuwachses nicht entscheidend genug, um massive Gegenmaßnahmen wie Gegenzölle effektiv einzusetzen. Sahgal argumentiert, dass Diskussionen über Gegenzölle, die nach den 39 Prozent auftauchten, am Ziel vorbeigingen und den Schweizer Produzenten das Leben nur unnötig erschwert hätten. Die Schweiz verfügt über kein echtes politisches Druckmittel, ist aber als wichtige Investorin, insbesondere in Forschung und Entwicklung, ein verlässlicher Partner.

Der Ausgang der Wahlen im Senat ist dennoch relevant, da dieser das Kaderpersonal, Richter und Botschafter bestätigt. Diese Personen haben signifikanten Einfluss auf die Handels- und Steuerpolitik der USA. Zudem liegt die Ratifizierung völkerrechtlicher Verträge, wie das revidierte Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Schweiz und den USA, gesetzlich ausschließlich in der Kompetenz des Senats. Die Schweiz positioniert sich weiterhin als offener Partner, der unter anderem beim Aufbau eines Lehrlingswesens in den USA unterstützt und laut unabhängigen Umfragen einer der beliebtesten ausländischen Investoren ist.