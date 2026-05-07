US-Gericht veröffentlicht mutmaßlichen Abschiedsbrief von Jeffrey Epstein

Ein US-Bundesgericht hat ein Dokument freigegeben, das als Abschiedsbrief des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein gilt und Details über seine letzten Tage im Gefängnis sowie seine psychische Verfassung enthüllt.

In einer bedeutenden juristischen Entscheidung hat das US District Court im Southern District of New York ein Dokument veröffentlicht, das als mutmaßlicher Abschiedsbrief des berüchtigten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein gewertet wird.

Die Freigabe dieses Schriftstücks erfolgte auf einen gezielten Antrag der New York Times, die bereits zuvor über die Existenz des Schreibens berichtet und daraufhin die offizielle Herausgabe der Unterlagen gefordert hatte. Richter Kenneth M. Karas stimmte diesem Ersuchen zu, womit ein weiteres Puzzleteil in einem der am stärksten diskutierten Kriminalfälle der letzten Jahre öffentlich zugänglich wurde. Die Entscheidung des Gerichts unterstreicht das Bestreben nach Transparenz in einem Fall, der durch zahlreiche Verschwörungstheorien und Fragen zur Sicherheit in US-Gefängnissen geprägt ist.

Die Hintergründe zur Entdeckung des Schreibens sind bemerkenswert und weisen auf die prekären Umstände in der Haft hin. Ein ehemaliger Zellengenosse Epsteins gab an, das Dokument im Juli 2019 gefunden zu haben, kurz nachdem der Finanzier einen ersten mutmaßlichen Suizidversuch unternommen hatte. Besonders ungewöhnlich ist der Fundort: Das Schreiben soll in einem Comic-Roman versteckt gewesen sein. Der Mitinsasse übergab das Dokument daraufhin seinen Rechtsbeiständen.

Ziel dieser Handlung war es primär, die eigenen Unschuldsbehauptungen zu stützen und Vorwürfe zu entkräften, wonach der Zellengenosse Epstein angegriffen oder physisch geschädigt habe. Durch die Existenz eines Abschiedsbriefs sollte bewiesen werden, dass die Intention zum Tod allein bei Epstein lag und nicht das Resultat eines Übergriffs durch Dritte war. Der Inhalt des Dokuments zeichnet das Bild eines Mannes, der sich in einer Position der Verzweiflung, aber auch einer gewissen trotzigen Überlegenheit sah.

In dem Text, der laut Berichten teilweise in Großbuchstaben verfasst wurde, behauptet der Verfasser, dass Ermittler monatelang gegen ihn recherchiert und absolut nichts gefunden hätten. Es wird zudem die Ansicht geäußert, dass es ein Privileg sei, den Zeitpunkt des eigenen Abschieds selbst bestimmen zu können. Der Ton des Schreibens schwankt zwischen Sarkasmus und Bitterkeit, wobei die Frage aufgeworfen wird, was er sonst tun solle, etwa in Tränen auszubrechen.

Besonders hervorgehoben wurden durch Unterstreichungen die Worte, dass dies kein Spaß sei, sowie die in Großbuchstaben geschriebene Feststellung, dass es sich nicht lohne. Auffällig ist, dass das Dokument weder den Namen von Jeffrey Epstein enthält noch eine formelle Unterschrift trägt, was die Authentifizierung erschwert, aber im Kontext der Umstände dennoch als Indiz gewertet wird. Um die Tragweite dieses Fundes zu verstehen, muss man die Vita von Jeffrey Epstein betrachten.

Der Multimillionär hatte über einen langen Zeitraum einen weitreichenden Missbrauchsring betrieben, in den zahlreiche junge Frauen und insbesondere Minderjährige hineingezogen wurden. Die Grausamkeit und das Ausmaß seiner Taten waren enorm, wobei Epstein seine finanzielle Macht und seine Verbindungen zu einflussreichen Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft nutzte, um seine Taten zu verschleiern. Bereits vor fast zwei Jahrzehnten gelangten die ersten Vorwürfe vor Gericht, woraufhin Epstein sich in einigen Punkten schuldig bekannte und eine vergleichsweise milde Strafe erhielt.

Jahre später wurde der Fall aufgrund neuer Beweise und einer veränderten öffentlichen Wahrnehmung neu aufgerollt, was schließlich zu seiner erneuten Festnahme führte. Das Ende von Jeffrey Epsteins Leben bleibt trotz offizieller Berichte ein Gegenstand intensiver Debatten. Am 10. August 2019 verstarb der 66-jährige Finanzier in seiner Zelle, noch bevor ein endgültiges Urteil in dem neuen Verfahren gefällt werden konnte.

Der offizielle Obduktionsbericht stufte den Tod als Suizid ein. Dennoch weigern sich viele Beobachter und Angehörige der Opfer, diese Version als die einzige Wahrheit zu akzeptieren, da die Sicherheitsvorkehrungen im Gefängnis zum Zeitpunkt des Todes versagt hatten. Die nun veröffentlichten Dokumente und der mutmaßliche Abschiedsbrief liefern neue Anhaltspunkte für die psychische Verfassung Epsteins in seinen letzten Tagen, lassen jedoch die grundlegenden Fragen über die Verantwortung der Haftanstalt und die Identität all seiner einflussreichen Komplizen weiterhin offen





BernerZeitung / 🏆 1. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jeffrey Epstein Abschiedsbrief US-Justiz Kriminalfall New York Times

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bundesrat hat keine Infos zu Epstein-Immobilien in der SchweizDer Bundesrat hat keine Kenntnisse von allfälligen Immobilienkäufen durch den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in der Schweiz. Ausschliessen könne man solche Käufe allerdings nicht, hiess es in einer Antwort der Landesregierung auf eine Interpellation.

Read more »

Bundesrat hat keine Infos zu Epstein-Immobilien in der SchweizDer Bundesrat hat keine Kenntnisse von allfälligen Immobilienkäufen durch den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in der Schweiz. Ausschliessen könne man solche Käufe allerdings nicht, hiess es in einer Antwort der Landesregierung auf eine Interpellation.

Read more »

Jonas Lauwiner: «König von Burgdorf» siegt vor GerichtDas Verwaltungsgericht erklärt den Entzug des Fahrzeugausweises von Jonas Lauwiners Panzer für unzulässig. Eine Nachprüfung dürfte noch bevorstehen.

Read more »

Howard Lutnick unter Druck: Vorwürfe wegen Kontakten zu Jeffrey Epstein erschüttern US-HandelsministerDer US-Handelsminister Howard Lutnick steht nach einer parlamentarischen Anhörung massiv in der Kritik. Demokraten werfen ihm vor, über seine Beziehung zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gelogen zu haben und fordern seinen sofortigen Rücktritt.

Read more »

Geheimnisvolles Dokument: New Yorker Gericht gibt mutmasslichen Abschiedsbrief von Jeffrey Epstein freiEin Gericht in New York hat einem Antrag der New York Times entsprochen und ein Dokument veröffentlicht, das als Abschiedsbrief des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein gilt.

Read more »

Gericht gibt mutmaßlichen Abschiedsbrief von Jeffrey Epstein freiEin US-Gericht hat ein Dokument veröffentlicht, das als Abschiedsbrief des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein gilt. Der Text wurde von einem Mitinsassen in einem Comic-Roman gefunden und enthält Aussagen zu den Ermittlungen gegen Epstein.

Read more »