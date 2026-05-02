US-Gericht schränkt Zugang zu Abtreibungspillen per Post drastisch ein

Ein US-Bundesberufungsgericht hat den Versand von Mifepriston per Post eingeschränkt, was den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen erschwert. Der Hersteller plant, den Fall vor den Supreme Court zu bringen.

Ein US-Bundesberufungsgericht in New Orleans hat den Zugang zu Mifepriston , einem wichtigen Medikament zur Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen, drastisch eingeschränkt. Diese Entscheidung stellt eine erhebliche Wendung im Kampf um reproduktive Rechte in den Vereinigten Staaten dar und könnte weitreichende Konsequenzen für Frauen im ganzen Land haben.

Das Gericht hat eine Regelung der Food and Drug Administration (FDA) ausgesetzt, die es ermöglichte, Mifepriston nach einer telemedizinischen Verschreibung per Post zu versenden. Dies bedeutet, dass das Medikament vorerst nur noch persönlich in Kliniken oder Arztpraxen ausgegeben werden darf. Die Klage, die zu dieser Entscheidung führte, wurde vom Bundesstaat Louisiana eingereicht, der argumentierte, dass der Versand von Abtreibungspillen per Post seine staatlichen Gesetze untergrabe, die darauf abzielen, Schwangerschaftsabbrüche zu regulieren und einzuschränken.

Die Begründung des Gerichts stützt sich auf die Behauptung, dass die FDA bei der Zulassung des Medikaments und der Lockerung der Vorschriften für seinen Vertrieb Verfahrensfehler begangen habe. Die Entscheidung des Berufungsgerichts ist besonders brisant vor dem Hintergrund der Aufhebung des historischen Urteils Roe v. Wade im Jahr 2022. Dieses Urteil hatte 1973 ein landesweites Recht auf Abtreibung etabliert, das nun durch die Rückgabe der Entscheidungsbefugnis an die einzelnen Bundesstaaten untergraben wurde.

Seitdem haben viele Bundesstaaten, insbesondere im Süden und im Mittleren Westen, strenge Gesetze erlassen, die den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen erheblich erschweren oder sogar verbieten. Die aktuelle Entscheidung des Berufungsgerichts verstärkt diesen Trend und könnte dazu führen, dass Frauen in vielen Teilen des Landes Schwierigkeiten haben, Zugang zu sicheren und legalen Schwangerschaftsabbrüchen zu erhalten.

Die FDA hatte die Vorschriften für Mifepriston während der COVID-19-Pandemie gelockert, um den Zugang zu medizinischer Versorgung zu erleichtern, insbesondere für Frauen in ländlichen Gebieten oder mit eingeschränkter Mobilität. Im Jahr 2021 wurde die Pflicht zu einem persönlichen Arztbesuch aufgehoben, und im Jahr 2023 wurde diese Regelung dauerhaft gemacht. Seitdem hat sich die telemedizinische Verschreibung mit anschliessender Zustellung per Post zu einer wichtigen Methode für Schwangerschaftsabbrüche entwickelt, die schätzungsweise einen erheblichen Teil der insgesamt durchgeführten Abbrüche ausmacht.

Der Hersteller von Mifepriston, Danco Laboratories, hat umgehend angekündigt, gegen die Entscheidung des Berufungsgerichts vor dem Obersten Gerichtshof (Supreme Court) Berufung einzulegen. Das Unternehmen beantragte zunächst eine Aussetzung der Entscheidung für eine Woche, um Zeit für die Vorbereitung des Antrags zu gewinnen. Sollte dieser Antrag abgelehnt werden, will Danco umgehend einen Eilantrag beim Supreme Court stellen. Abtreibungsbefürworter haben die Entscheidung des Berufungsgerichts scharf kritisiert und vor weitreichenden Folgen gewarnt.

Sie argumentieren, dass die Einschränkung des Zugangs zu Mifepriston den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen landesweit erschweren wird, insbesondere für Frauen in ländlichen Gebieten, mit geringem Einkommen oder mit anderen Hindernissen, die den Zugang zur Gesundheitsversorgung erschweren. Die Generalstaatsanwältin des Bundesstaates New York, Letitia James, bezeichnete die Entscheidung als einen "grausamen Angriff" auf das Recht auf Abtreibung, der auf keiner wissenschaftlichen Grundlage beruhe.

Die Zukunft des Zugangs zu Mifepriston in den Vereinigten Staaten hängt nun von der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs ab, der sich mit dem Fall befassen muss und dessen Urteil erhebliche Auswirkungen auf die reproduktiven Rechte von Frauen im ganzen Land haben wird. Die Debatte um Abtreibung in den USA ist weiterhin hoch emotional und politisch aufgeladen, und die aktuelle Entscheidung des Berufungsgerichts ist ein weiteres Kapitel in dieser langjährigen Auseinandersetzung





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