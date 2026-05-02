US-Gericht schränkt Zugang zu Abtreibungspillen per Post drastisch ein

Ein US-Bundesberufungsgericht hat den Versand von Mifepriston per Post eingeschränkt, was den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen erschwert. Der Hersteller Danco will den Fall vor den Supreme Court bringen.

Ein US-Bundesberufungsgericht in New Orleans hat den Zugang zu Mifepriston , einem wichtigen Medikament zur Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen, drastisch eingeschränkt. Diese Entscheidung stellt eine erhebliche Wendung im Kampf um reproduktive Rechte in den Vereinigten Staaten dar und könnte weitreichende Konsequenzen für Frauen im ganzen Land haben.

Das Gericht hat eine Regelung der Food and Drug Administration (FDA) ausgesetzt, die es ermöglichte, Mifepriston nach einer telemedizinischen Verschreibung per Post zu versenden. Dies bedeutet, dass das Medikament vorerst nur noch persönlich in Kliniken oder Arztpraxen ausgegeben werden darf. Die Klage, die zu dieser Entscheidung führte, wurde vom Bundesstaat Louisiana eingereicht, der argumentierte, dass der Versand von Abtreibungspillen per Post seine staatlichen Gesetze untergrabe, die darauf abzielen, Schwangerschaftsabbrüche zu regulieren und einzuschränken.

Die Begründung des Gerichts stützt sich auf die Behauptung, dass die FDA bei der Zulassung des Medikaments und der Lockerung der Vorschriften für seinen Vertrieb Verfahrensfehler begangen habe. Die Entscheidung des Berufungsgerichts ist ein direkter Nachhall der Aufhebung des historischen Roe v. Wade Urteils im Jahr 2022 durch den Obersten Gerichtshof.

Dieses Urteil hatte 1973 ein landesweites Recht auf Abtreibung etabliert, wurde aber im vergangenen Jahr für nichtig erklärt, wodurch die einzelnen Bundesstaaten die Freiheit erhielten, ihre eigenen Gesetze in Bezug auf Schwangerschaftsabbrüche zu erlassen. Infolge dessen haben viele Bundesstaaten, insbesondere im Süden und im Mittleren Westen, strenge Verbote oder erhebliche Einschränkungen für Schwangerschaftsabbrüche verhängt. Die aktuelle Entscheidung des Berufungsgerichts verstärkt diesen Trend und erschwert den Zugang zu Abtreibungspillen, die eine immer wichtigere Rolle bei Schwangerschaftsabbrüchen spielen.

Insbesondere während der COVID-19-Pandemie erlebte die telemedizinische Verschreibung und der Versand von Mifepriston einen deutlichen Anstieg, da sie eine sichere und bequeme Möglichkeit für Frauen darstellte, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen, insbesondere für diejenigen, die in ländlichen Gebieten leben oder Schwierigkeiten haben, eine Klinik aufzusuchen. Schätzungen zufolge werden inzwischen ein erheblicher Teil der Schwangerschaftsabbrüche in den USA auf diesem Weg durchgeführt.

Die FDA hatte die Vorschriften für Mifepriston im Jahr 2021 gelockert, indem sie die Pflicht zu einem persönlichen Arztbesuch aufhob, und diese Lockerung im Jahr 2023 dauerhaft gemacht. Der Hersteller von Mifepriston, Danco Laboratories, hat umgehend eine Aussetzung der Entscheidung beantragt, um Zeit zu gewinnen, den Fall vor den Obersten Gerichtshof zu bringen. Sollte dieser Antrag abgelehnt werden, plant Danco, einen Eilantrag beim Supreme Court einzureichen.

Die Entscheidung des Berufungsgerichts hat bereits zu heftigen Reaktionen von Abtreibungsbefürwortern und politischen Entscheidungsträgern geführt. Kritiker argumentieren, dass die Entscheidung den Zugang zu essentieller Gesundheitsversorgung einschränkt und unverhältnismäßige Auswirkungen auf Frauen mit geringem Einkommen und Frauen, die in ländlichen Gebieten leben, haben wird. Die Generalstaatsanwältin von New York, Letitia James, bezeichnete die Entscheidung als einen "grausamen Angriff" auf das Recht auf Abtreibung, der auf keiner wissenschaftlichen Grundlage beruhe.

Befürworter der Einschränkung von Abtreibungen hingegen begrüßten die Entscheidung als einen Sieg für die Lebensrechte und betonten die Bedeutung des Schutzes ungeborenen Lebens. Der Ausgang dieses Rechtsstreits wird voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf die Zukunft des Zugangs zu Schwangerschaftsabbrüchen in den Vereinigten Staaten haben und die politische Debatte über reproduktive Rechte weiter anheizen. Die Entscheidung unterstreicht die anhaltende Polarisierung in diesem Thema und die Notwendigkeit einer umfassenden Diskussion über die Rechte von Frauen und den Schutz ungeborenen Lebens





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