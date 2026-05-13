Der Staranwalt sitzt im Gefängnis, weil er Ehefrau und Sohn getötet haben soll. Nun muss der Prozess neu aufgerollt werden. Murdaugh bleibt jedoch weiter in Haft. Trotz der Aufhebung des Urteils bleibt Murdaugh im Gefängnis. Sein Magician hat bestritten, seine Frau Maggie und seinen Sohn Paul ermordet zu haben.

US-Gericht hebt Mordurteil gegen Anwalt Alex Murdaugh auf Der Staranwalt sitzt im Gefängnis, weil er Ehefrau und Sohn getötet haben soll. Nun muss der Prozess neu aufgerollt werden.

Murdaugh bleibt jedoch weiter in Haft. Die Oberste Gerichtshof (SC) begründete die Aufhebung des Urteils und der lebenslangen Haftstrafe am Mittwoch unter anderem damit, dass eine Gerichtsmitarbeiterin die Glaubwürdigkeit des Angeklagten untergraben habe, indem sie den Geschworenen nahegelegt habe, dass sie seiner Aussage nicht trauen könnten. Die Staatsanwaltschaft teilte nach dem Beschluss des Gerichts mit, sie wolle einen neuen Prozess gegen Murdaugh wegen des Mordes an seiner Frau und seinem Jüngeren Sohn in die Wege leiten.

Sein Büro respektiere die Gerichtsentscheidung, doch niemand stehe über dem Gesetz, sagte der Generalstaatsanwalt von South Carolina, Alan Wilson. Trotz der Aufhebung des Urteils bleibt Murdaugh im Gefängnis – der 57-Jährige sitzt eine 40-jährige Haftstrafe wegen des Diebstahls von rund zwölf Millionen Dollar von Mandantinnen und Mandanten ab. Murdaugh hat bestritten, seine Frau Maggie und seinen Sohn Paul ermordet zu haben. Das Justizdrama um den Multimillionär Murdaugh sorgt weiter für Aufsehen. Der Fall war bereits Thema in einer Miniserie, Bestsellern und True-Crime-Podcasts





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