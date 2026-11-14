US-Flugkontrollsystem-Ausfall: Tausende Strichflüge nach Router-Defekt

Ein technischer Defekt an einem Router blockierte das US-Flugkontrollsystem und löste landesweite Startverbote aus. Tausende Flüge fielen aus, die FAA geht von einer baldigen Normalisierung aus.

Ein schwerwiegender technischer Fehler im US-Flugkontrollsystem hat am Freitag zu einem landesweiten Stopp aller Starts geführt. Die Folgen dieses Ausfalls sind bis in den Samstag hinein deutlich spürbar und führen zu massiven Unterbrechungen im nationalen und internationalen Luftverkehr. Bislang müssen mehr als 14.000 Flüge gestrichen werden, was die Reisenden in den Vereinigten Staaten und weltweit vor enorme logistische Herausforderungen stellt.

Ursachenforschung und technische Details

Der Auslöser für die kritische Situation war eine Routine-Wartung, die von dem Vertragspartner L3Harris durchgeführt wurde. Bei diesen Arbeiten sollte die veraltete Infrastruktur der Flugsicherung modernisiert werden, indem alte Kupferleitungen durch moderne Glasfasertechnik ersetzt wurden. Dabei überlastete ein einzelner Router andere Geräte im Steuerungssystem mit einer Flut von Datenanfragen. Dieser Datenstau breitete sich schnell auf zahlreiche Kontrollstellen aus und legte die Betriebsabläufe vollständig lahm.

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Die genaue Ursache des Defekts wird aktuell noch untersucht. Es ist unklar, ob ein physischer Defekt an dem Router oder ein Fehler bei dessen Installation den Kollaps verursacht hat. Behörden haben jedoch bereits bestätigt, dass keine Anzeichen für einen Cyberangriff vorliegen. Der US-Verkehrsminister Sean Duffy erklärte, dass ein Router andere Systeme mit Anfragen überlastete, was den gesamten Betrieb zum Erliegen brachte. Der betroffene Auftragnehmer L3Harris hat erklärt, die Situation ernst zu nehmen und die Federal Aviation Administration (FAA) bei der weiteren Untersuchung umfassend zu unterstützen.

Betroffene Airlines und Passagiersituation

Die Auswirkungen auf den Flugbetrieb waren extrem unterschiedlich und hingen stark vom jeweiligen Drehkreuz ab. Am wichtigen Flughafen Chicago O'Hare mussten bereits am Samstagmorgen mehr als 400 Flüge gestrichen werden. Der Flughafen Los Angeles (LAX) berichtete von zahlreichen Ausfällen, sodass viele Passagiere die Nacht auf harten Bankreihen verbringen mussten. Eine Reisende bezeichnete den Flughafenvorbode als den einzigen verfügbaren Schlafplatz.

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Im Gegensatz dazu lief der Betrieb am Flughafen Atlanta weitgehend wieder normal. Auch am Flughafen Dulles in der Hauptstadt Washington ging es am Samstagvormittag ungewöhnlich ruhig zu. Dort gab es kaum Warteschlangen an den Sicherheitskontrollen und die Gates waren vergleichsweise leer. Einige geplante Inlandsflüge nach Los Angeles, Detroit und Chicago waren gestrichen, doch die Mehrheit der Verbindungen startete pünktlich. Die Folgen sind auch europaweit zu spüren, wo es vereinzelt zu Verzögerungen und Ausfällen kam.

Wiederherstellung und künftige Modernisierung

Trotz der anhaltenden Chaos-Situation zeigen sich die Behörden optimistisch. Die FAA meldete am Samstag einen stabilen Betrieb und geht davon aus, dass sich der Flugverkehr bis Sonntagabend vollständig normalisieren wird. Bryan Bedford, der Chef der FAA, betonte auf einer Pressekonferenz, dass das Schlimmste bereits hinter uns liege. Die Fluggesellschaften rechnen ebenfalls mit einer schrittweisen Besserung, auch wenn sie noch zahlreiche weitere Verbindungen streichen müssen, um ihre Flugzeuge und Crews an die richtigen Orte zu bringen.

Das Ereignis hat die marode Infrastruktur der US-Luftfahrtaufsicht erneut in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Verkehrsminister Sean Duffy nutzte die Lage, um erneut zusätzliche Milliardenbeträge vom Kongress für die Modernisierung des Systems zu fordern. Er betonte, dass eine solche weitreichende Panne nicht erwartet wurde, aber die Dringlichkeit der Investitionen unterstreicht. Derzeit sind mehr als 70 Prozent der geplanten Umstellung von Kupferleitungen auf Glasfasertechnik abgeschlossen, doch die Stabilität des Systems war offenbar noch nicht gegeben.